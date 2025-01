V celém Česku od dnešního večera do úterního dopoledne hrozí náledí. Na Vysočině a východě Zlínského kraje mohou teploty v noci a v úterý ráno klesnout pod minus 12 stupňů Celsia. Výstrahy dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V noci na dnešek pokračovalo na řadě míst sněžení. Čerstvý sníh napadl podle meteorologů především v Orlických horách, Jeseníkách a Beskydech. Teplota klesala k minus devíti stupňům. Během dnešního odpoledne bude sněžení slábnout. Ustane také tvorba sněhových jazyků a závějí. Přes den bude mezi minus třemi a dvěma stupni Celsia, na horách až minus šest stupňů.

V noci na úterý mohou teploty klesnout k minus 11 stupňů Celsia, při celonočním vyjasnění a sněhové pokrývce bude kolem minus 13 stupňů. Přes den bude teplota kolísat mezi minus třemi a jedním stupněm Celsia. Odpoledne a večer přibude od severu oblačnost a místy, zejména v severní polovině země, se objeví sněžení, déšť se sněhem nebo mrznoucí srážky. Sněhové nebo dešťové srážky, které mohou namrzat, přetrvají i ve středu. Meteorologové po oba dny varují před tvorbou ledovky.

Výstraha před náledím s nízkým stupněm nebezpečí platí pro celé území ČR od dnešních 17:00 do úterních 10:00. Lidé mohou uklouznout, na neošetřených komunikacích hrozí podle meteorologů problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Starším nebo méně mobilním lidem doporučili omezit vycházení ven.

Varování před silným mrazem vydal ČHMÚ pro téměř celou Vysočinu, okolí jihomoravských Boskovic a pro východní oblasti Zlínského kraje. Platí od dnešních 22:00 do úterních 09:00. Lidé by měli chodit ven teple oblečení, aby se vyhnuli prochladnutí, zahřívat se teplými nápoji nebo pohybem. „Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku,“ upozornili meteorologové.

Video Video se připravuje ... Meteoroložka Honsová: Ledovka se velmi dobře předpovídá. A jak se liší od námrazy nebo náledí? Bára Holá, Lukáš Červený