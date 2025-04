Do střední Evropy stále proudí ledový arktický vzduch. I v noci na zítřek můžou ještě klesat teploty pod nulu. Na horách je třeba počítat se sněžením, v nížinách s deštěm. V pátek se počasí podle Českého hydrometeorologického ústavu promění, začne k nám proudit teplý vzduch od jihu. Už o víkendu denní teploty překročí dvacet stupňů a v příštím týdnu může padnout i první letošní letní pětadvacítka.

Na Šumavě -10!

Teploty na Šumavě dnes ráno klesly pod minus deset stupňů Celsia. Na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku naměřili minus 11,4 stupně Celsia, což byla dnešní nejnižší hodnota. ČTK to řekl František Vavruška z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.

Na šumavské Rokytské slati bylo dnes ráno minus 11 stupně Celsia. Na Horské Kvildě na Klatovsku naměřili minus 10,6 stupně Celsia. „Rekordní hodnoty to nebyly a z pohledu Šumavy není nic výjimečného, že tam v dubnu mrzne,“ uvedl Vavruška.

Na jihu Čech se dnes po ránu pohybovaly teploty od nuly do minus čtyř stupňů Celsia. Pro ovocnáře může takové počasí představovat určité nebezpečí, jelikož hrozí, že jim mráz poškodí stromy ve vegetaci, což by negativně ovlivnilo úrodu. V následujících dnech by se však mělo oteplit. Další ranní mrazy meteorologové v nejbližším období neočekávají. Vavruška však připomněl, že ochlazení ještě může nastat do období takzvaných ledových mužů, což jsou tři dny v úvodu května.

Rychlé aprílové změny

Ze všech měsíců v roce je v našich zeměpisných šířkách právě duben, co se počasí týká, tím nejnestálejším. Slunce už svítí poměrně intenzivně, vzduch se rychle prohřívá, ale zároveň země a oceán jsou ještě studené. Tím vznikají podmínky pro rychlé změny počasí. Chladný arktický vzduch přináší »zimní« počasí, zatímco ten teplý středomořský obvykle přivane pozdrav léta.

Jak bude?

Dnes: polojasno, přeháňky, nad 900 m sněhové. Den 9 až 14 °C.

Zítra: zataženo, ojediněle déšť, nad 700 m sněžení. Noc -1 až 6°C, den 8 až 14 °C.

Pátek: oblačno, přeháňky. Noc 0 až 5 °C, den 12 až 18 °C.

Sobota: polojasno, přeháňky. Noc 4 až 8 °C, den 13 až 20 °C.

Neděle: oblačno. Noc 3 až 7 °C, den 18 až 23 °C.

