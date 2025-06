Po tropickém víkendu přijde do Česka mírné ochlazení a začátkem týdne i deštivé počasí. Ke konci týdne se však bude postupně oteplovat, o víkendu by denní maxima opět měla atakovat 30 °C.

Po chladnějším a deštivém úvodu týdne se v Česku oteplí. Ve středu se odpolední maxima přiblíží ke 30 °C.

Obloha bude s výjimkou dneška převážně jasná či polojasná, od úterý bude pršet už jen minimálně.

Více srážek by mohlo být na přelomu tohoto a příštího týdne, kdy se do Česka opět vrátí tropické teploty.

Dnešek bude podle meteorologů oblačný, s deštěm nebo přeháňkami, na východě Česka ojediněle i bouřkami. Od západu bude ale oblačnosti ubývat a spolu s tím ustanou i srážky. Nejvyšší odpolední teploty dnes budou mezi 19 až 23 stupni Celsia, tedy podstatně níž než v neděli, kdy bylo na mnoha místech přes 31 stupňů.

Od západu bude ale oblačnosti ubývat a spolu s tím ustanou i srážky. Nejvyšší odpolední teploty dnes budou mezi 19 až 23 stupni Celsia, tedy podstatně níž než v neděli, kdy bylo na mnoha místech přes 31 stupňů. V úterý se začne oteplovat a srážky budou mít podobu ojedinělých slabých přeháněk. Podobné to bude i ve středu, kdy se denní maxima dostanou až na 29 stupňů. Ve druhé polovině pracovního týdne se mírně ochladí, ale pršet by nemělo.

Nedělní bouřky budou mít své pokračování i v pondělí, místy mohou být i silné. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvedl, že během bouřek mohou srážkové úhrny dosáhnout až 30 mm, vítr v nárazech dosáhne rychlosti až 70 km/h.

Na většině území lze počítat s deštěm a přeháňkami, byť zejména na východě bude zpočátku polojasno. K večeru bude srážek a oblačnosti od západu ubývat. V noci teploty klesnou až k 12 °C, přes den vystoupají maximálně na 23 °C. Mírný vítr o rychlosti 3-7 m/s bude večer slábnout.

V úterý se objeví slabé přeháňky při zvýšené oblačnosti zejména na horách, na většině území bude polojasno. Noční teplotní minima se budou pohybovat v rozmezí 14-10 °C, nejvyšší denní teploty vstoupají až k 26 °C. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.

Ve středu lze zpočátku očekávat jasno až polojasno. Oblačnost bude během dne přibývat směrem od severozápadu, na severu se mohou ojediněle vyskytnout slabé přeháňky. V noci teplota klesne nejníže k 10 °C, přes den vystoupá k 28 °C. Slabý vítr dosáhne rychlosti 2-5 m/s.

Ve čtvrtek se ojediněle objeví přeháňky, zpočátku bude jasno až polojasno. V odpoledni se od severu bude nebe postupně rozjasňovat. Noční minima klesnou k 11 °C, denní maxima dosáhnou až 26 °C. Slabý vítr opět nepřesáhne rychlost 5 m/s.

V pátek a o víkendu by mělo být zpočátku jasno až polojasno. S blížícím se koncem týdne se vyskytnou při zvýšené oblačnosti bouřky a místy přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat mezi 9-13 °C, následně 12-16 °C. Denní maxima zprvu dosáhnou 23-27 °C, poté až 31 °C.).

Přeháňky nebo bouřky by se do Česka mohly vrátit na přelomu tohoto a příštího týdne. Zároveň by se v té době měla denní maxima dostat nad 30 stupňů Celsia.

Video Video se připravuje ... Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal