Dnes bude skoro jasno až polojasno, krátce oblačno, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C a nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C.

Od středy do pátku bude jasno až polojasno, během dne místy na nějakou dobu oblačno. Ve čtvrtek se objeví přeháňky, a to zejména na severu a severovýchodě. Nejvyšší teploty budou ve středu, měly by být v rozpětí 25 až 30 °C, od čtvrtka teploty klesnou na 20 až 25 °C, na jihu a jihovýchodě Moravy však až 27 °C. V pátek budou nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na severu a severovýchodě kolem 20 °C.

Nejnižší noční teploty mají být ve středu mezi 14 až 10 °C, ve čtvrtek 17 až 13 °C a v pátek 12 až 7 °C.

Víkend se ponese v podobném duchu, bude jasno až polojasno, na jeho konci se však oteplí. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C v sobotu a 13 až 9 °C v neděli, postupně 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C mají být v sobotu a v neděli se začnou zvyšovat, je nahlášeno 23 až 28 °C, v dalších dnech 27 až 32 °C.