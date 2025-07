Velmi vysoké teploty v Česku částečně utnuly bouřky. Ty řádily hlavně na jihu Čech, Naopak na východě padaly rekordy s teplotami přes 34 stupňů. Večer by pak měly přejít silné bouřky z jižních Čech do Slezska. Hrozí také přívalové deště, které mohou doprovodit menší kroupy. Nezapomeňte sledovat radar Blesku. A jak bude po zbytek týdne?

Dnes večer informoval ČHMÚ o bouřkách, které se posouvají jihem dál na východ. Podle radarových odrazů se v nich objevují kroupy. Varoval, že se bouřky mohou objevit také na Moravě, a to za pár hodin.

Kvůli spadlému stromu u Holkova na Českokrumlovsku nejezdily déle než hodinu vlaky mezi Českými Budějovicemi a rakouským Lincem, píše ČTK. Strom, který spadl kvůli bouřce, odstranili hasiči. Vlaky nejezdily v úseku Chlumec - Holkov. Vyplývá to z informací Českých drah a jihočeských hasičů.

Popadané stromy kvůli bouřce u Holkova na Krumlovsku (3. 7. 2025) Autor: sociální síť X - HZS Jihočeského kraje

Vlaky přestaly jezdit před 13:00 a provoz byl obnoven ve 14:20. „V souvislosti s bouřkou zatím evidujeme v kraji dva zásahy. Jeden se týká právě Holkova a druhý byl na Prachaticku,“ uvedl mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý. V obou případech šlo o odstranění spadlých stromů. Bouřky na jihu Čech začaly po tropických teplotách z posledních dnů dnes po poledni a postupují od jihu na sever regionu.

Morava s rekordy

Naopak na východě republiky padaly rekordy, a to na třetině stanic, hlavně na Moravě.

Nejvyšší rekord je ze Strážnice na Hodonínsku, kde bylo 36,6 stupně Celsia, přičemž v roce 2012 to bylo 36,5 stupně. Ve Strážnici dnes také bylo na jižní Moravě vůbec nejtepleji, sdělil ČTK Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Dále bylo nejtepleji v Lednici, a to 36,3 stupně, před 13 lety to bylo 35,5. Další rekord je z Troubska, kde meteorologové naměřili 35,8 stupně Celsia. V roce 2012 to bylo 34,6 stupně. Stanice v Kuchařovicích dnes hlásila 35,6 stupně, čímž padl rekord z roku 1961. Tehdy se teplota vyšplhala na 33,8 stupně.

Zbylá čtyři místa dnes překonala rekord z roku 2012. V Brodě nad Dyjí bylo dnes 35,5 stupně Celsia, předtím 35,4. V Dyjákovicích naměřili 35,4, dříve 34. V Pohořelicích stanice ukázala 35 stupňů, rekord byl 34,7. V Ivanovicích na Hané dnes naměřili 34,3 stupně, předtím 33,8.

Podle předpovědi se má v pátek mírně ochladit. Nejvyšší denní teploty budou 27 stupňů, o víkendu však opět mají překonat 30 stupňů.

Jak má být dnes?

Dneska hrozí v Česku velmi vysoké teploty. Meteorologové je očekávají na východě země počínaje Vysočinou a Pardubickým krajem, velmi vysoké mohou být na jižní Moravě, v jižní polovině Zlínského kraje a v nižších oblastech Moravskoslezského kraje. Teploměr opět ukáže víc než 31 stupňů Celsia, na jižní a východní Moravě místy i přes 34 stupňů.

V pásu od jižních Čech do Slezska dnes odpoledne a večer přejdou přes Česko silné bouřky s přívalovými srážkami, kroupami a silným nárazovým větrem. Vyplývá to z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes zpřesnil výstrahu před bouřkami, podle aktuální verze by se srážky měly vyhnout severní půlce Česka. Na sever Moravy a do Slezska pravděpodobně nedorazí.

Vysoký stupeň nebezpečí tak platí jen pro Jihočeský kraj, východní část Plzeňského a jižní část Vysočiny a Jihomoravského kraje. Napršet může až 50 mm srážek, hrozí menší kroupy a nárazy větru. Nízký stupeň nebezpečí platí i pro část Plzeňského a Středočeského kraje, střední Moravu, zbytek Jihomoravského kraje a část Zlínského.

A jak bude po zbytek týdne?

V pátek bude polojasno až oblačno, večer až skoro jasno. Bude také místy pršet, ojediněle se mohou objevit bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C, nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C.

V sobotu by pršet nemělo. Bude polojasno až skoro jasno, v Čechách postupně až oblačno. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C. Následující den má být polojasno, v Čechách až oblačno. Opět hrozí místy déšť a bouřky. Nejnižší noční teploty se dostanou na 19 až 15 °C, nejvyšší denní teploty na 28 až 32 °C, v Polabí a na jihu Moravy až na 34 °C.