V pondělí lze zprvu očekávat jasno, následně polojasno. Přes noc teploty klesnou k 13 až 7 °C, denní teplotní maxima by měla dosáhnout až 27 °C. Jasno či skoro jasno bude v úterý. Zejména v údolích v noci může rtuť teploměru klesnout až k 5 °C. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat v rozmezí 24–29 °C. Slabý proměnlivý vítr na začátku týdne nepřesáhne rychlost 4 m/s.
Středeční ráno by mělo přinést jasné až polojasné nebe, s postupem dne však bude od západu přibývat oblačnosti. Především na západě a jihozápadě území bude potřeba počítat s dešťovými přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Přes den se teploty vyšplhají k 26–31 °C, přes noc klesnou na 10–14 °C, v údolích i 8 °C. Slabý proměnlivý vítr opět dosáhne maximální rychlosti 4 m/s.
Ve čtvrtek dešťové přeháňky a bouřky zasáhnou už většinu území ČR. Téměř celý den by mělo být oblačno až zataženo. Ochladí se na 20–24 °C, v noci 13–17 °C. Vítr o rychlosti 2–6 m/s bude v bouřkách přechodně zesilovat.
Oblačno až zataženo bude i v pátek a začátkem víkendu, postupně by se však mělo začít rozjasňovat. Déšť a přeháňky budou následně spíše ojedinělé. Nejnižší noční tepoty lze očekávat v rozmezí 11–15 °C, poté 7–11 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 17–22 °C.