„Srážky budou vázané na přechod tlakové níže od jihozápadu na severovýchod přes naše území. Situace se ještě bude upřesňovat v závislosti na přesné trajektorii tlakové níže. V těchto chvílích to ale vypadá na většině území Moravy a Slezska na 15 mm – 40 mm srážek – výjimečně i více. Déšť se vyskytne i v Čechách, nemělo by ho ale být tolik,“ uvedli meteorologové na facebooku.
Ve středu nás tedy čeká oblačno až zataženo, ojediněle na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy déšť nebo přeháňky. V Čechách přechodně i polojasno a místy mlhy, odpoledne a večer od jihu déšť, i vydatnější. Nejvyšší denní teploty klesnou na 19 až 23 °C.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
Ve čtvrtek má být zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť, i vydatnější. Ve druhé polovině noci a ráno od západu polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty hlásí ČHMÚ v rozmezí 17 až 13 °C, na západě až 11 °C, nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C.
V pátek má být polojasno až oblačno, ráno se vyskytnou ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Přeháňky nebo déšť hlásí meteorologové již jen ojediněle, večer však od jihozápadu dojde opět na přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou opět o něco nižší 14 až 10 °C, na západě a v údolích až 7 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem dvacítky v rozmezí 19 až 23 °C, na západě Čech 17 až 20 °C.
V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy i polojasno. Od jihozápadu se opět místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle se přidají bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, při zmenšené oblačnosti až 8 °C, nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.
Také neděle bude oblačná až zatažená, místy se znovu vyskytnou dešťové přeháňky. Odpoledne od západu dojde na ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C.
Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal