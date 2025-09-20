Nový rekord pro dnešní den padl například také v Českém Krumlově-Srníně, bylo tam 31,1 stupně Celsia. V Javorníku na Jesenicku má nové maximum hodnotu 30,8 stupně Celsia. Přes tropickou třicítku se teplota dostala i na letišti v Pardubicích, v Domažlicích nebo v Neumětelech na Berounsku. Na těchto stanicích ale předchozí rekordy překonány nebyly.
Velmi teplo bylo také na horách, zejména na Šumavě. „Zajímavostí je, že i v takto pokročilejším zářijovém období neodolaly i měsíční rekordy,“ podotkli meteorologové. Na Horské Kvildě bylo 28,9 procenta, na Kvildě-Perle pak 28,8 stupně. Obě tyto stanice leží více než 1000 metrů nad mořem. Předchozí měsíční maxima na nich byla z 1. září 2015.
