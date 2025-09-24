Dnešek má být podle meteorologů převážně zatažený, větrný a hlavně na jihu a k večeru na jihozápadě i deštivý. Přechodně méně oblačnosti bude jen na některých místech severní poloviny Čech. Vítr bude výrazně snižovat pocitovou teplotu, stejně jako déšť. „Na teploměrech dnes tedy naměříme maxima většinou mezi 11 až 15 stupni Celsia, v Polabí až 17 stupňů, ale pocitová teplota bude hlavně v jižní polovině území místy jen kolem šesti stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ na facebooku.
Silný vítr může poškodit stromy a lesní porosty. Lidé by měli zajistit okna, dveře, skleníky a upevnit volně uložené předměty na zahradách, balkonech či dvorcích. Opatrní by měli být řidiči, návštěvníci hor mají podle meteorologů omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
