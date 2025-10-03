„Pátek už bude většinou slunečný, ale s velmi chladným, na mnoha místech i mrazivým, ránem. Odpolední teploty se od dnešních lišit příliš nebudou, stále jen kolem deseti stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.
V sobotu ráno bude jasno až polojasno, ojediněle se mohou objevit mlhy, i mrznoucí. Během dne bude podle meteorologů od západu přibývat oblačnost a večer v západní polovině Čech místy zaprší. Nejvyšší denní teploty budou mezi 11 až 15 stupni Celsia, v Čechách až 17 stupňů.
Neděle bude zatažená až oblačná, na většině území bude pršet. Nejnižší noční teploty očekávají meteorologové mezi devíti až pěti stupni Celsia, nejvyšší denní teploty mezi 11 až 15 stupni, na jihu Moravy až 17 stupni Celsia.
