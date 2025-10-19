Neděle přinese převážně jasno, místy ranní mlhy a mrznoucí rtuť teploměru zejména na severovýchodě. Nejvyšší denní teploty se pohybují mezi 8 a 12 °C, na horách kolem 4 °C. Vítr bude slabý, během dne mírný jihovýchodní. Uvedl ČHMÚ.
Pondělí se ponese v duchu oblačnosti až zatažené oblohy, na východě polojasno. Ráno se opět objeví mlhy, večer se místy na západě a severozápadě Čech přidá slabý déšť. Denní teploty dosáhnou 8 až 13 °C, v Pošumaví až 15 °C. Vítr zůstane mírný, od jihovýchodu a jihu.
Úterý přinese oblačno až zataženo s místními přeháňkami nebo deštěm, zejména na Moravě a ve Slezsku spíše večer. Den bude teplejší, s maximy 10 až 14 °C, v Čechách až 16 °C, noční teploty 3 až 7 °C. Vítr bude mírný, od jihu až jihozápadu.
Středa a čtvrtek se nesou ve znamení zatažené oblohy s přeháňkami, místy i trvalejším deštěm. Teploty se přes den pohybují mezi 12 a 18 °C, v noci 5 až 10 °C. Ve čtvrtek se na některých místech očekává zesílení větru na čerstvý, s nárazy až 55 km/h.
Vyhlídka na víkend není příliš optimistická: oblačno až zataženo, přechodně polojasno, občasné srážky, na horách smíšené nebo sněhové. Noční teploty budou klesat z 12–7 °C na 7–2 °C, denní maxima klesnou z 12–17 °C na 7–12 °C.
Jak bude další dny
- Dnes: jasno. Den 8 až 12 °C.
- Zítra: polojasno, větrno. Noc -3 až 2 °C, den 9 až 13 °C.
- Úterý: zataženo. Noc 2 až 6 °C, den 11 až 15 °C.
- Středa: zataženo, místy přeháňky. Noc 6 až 10 °C, den 13 až 17 °C.
- Čtvrtek: zataženo, místy přeháňky. Noc 4 až 8 °C, den 14 až 20 °C.
- Pátek: zataženo, místy přeháňky. Noc 6 až 10 °C, den 10 až 14 °C.
- Víkend: zataženo, místy přeháňky. Noc 6 až 10 °C, den 11 až 15 °C.
Zima chladná, ale bez sněhu?
Zatímco poslední zimy byly spíše teplé a deštivé, ta letošní by podle meterologů mohla být chladnější. Na bílé Vánoce to ale zatím nevypadá, většího množství sněhu se totiž nedočkáme. Podle Českého hydrometeorologického ústavu budou srážky podprůměrné a častější budou holomrazy – tedy mráz bez sněhu.
Za chladnější počasí může jev La Niña a slabý polární vír nad Arktidou. Bílé závěje ale čekají spíše Skandinávii a Rusko, zatímco v Česku bude zima suchá.
Největší šance na sníh je v lednu, i tak ale meteorologové mluví spíš o krátkých epizodách než o dlouhé zimě se sněhem. Zimního počasí se v nejbližších dnech zatím bát nemusíme, příští týden totiž rtuť teploměru vyskočí až k dvaceti stupňům!
