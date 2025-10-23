Podle nejnovějších meteorologických modelů zasáhne ve středu v poledne západní Evropu horní vlna, která povede k vytvoření tlakového minima nad Biskajským zálivem. Toto minimum se podle serveru Severe Weather do čtvrtečního poledne koordinovaného světového času rychle zintenzivní z 988 mbar na 961 mbar.
Tento jev se projeví silnými až velmi silnými nárazy větru o rychlosti 100 až 130 km/h – Beaufortova stupnice označuje vítr o síle nad 118 km/h za orkán. Meteorologové varují, že na jihu Británie a pobřeží Belgie a Nizozemska může ve čtvrtek vítr ochromit leteckou dopravu, píše iDnes.cz.
Podle listu Daily Mail britská meteorologická služba Met Office vydala varování před větrem a přívalovými dešti pro jižní část Anglie i část Walesu až do čtvrtečního večera. V těchto oblastech se očekávají srážky, při nichž může napadnout až 50 mm srážek. Deště by pak mohly narušit veřejnou dopravu, zaplavit silnice i domy. Na jihovýchodě Anglie se očekává vítr o rychlosti až 120 km/h, což může způsobit výpadky elektřiny, narušení dopravy nebo poškození budov.
Bild píše, že i Německá meteorologická služba (DWD) očekává silný vítr, přeháňky a bouřky, zejména na severu a severozápadě země. Podél Severního moře a v horách jsou možné silné bouře, a dokonce i poryvy větru o síle hurikánu. „S narušením dopravy se jistě počítat dá,“ říká meteorolog Adrian Leyser.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) doposud žádnou výstrahu před silným větrem nevydal – z předpovědi počasí vyplývá, že během čtvrtečního odpoledne se očekává vítr o síle až 70 km/h.
