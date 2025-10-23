Podle nejnovějších meteorologických modelů zasáhne ve středu v poledne západní Evropu horní vlna, která povede k vytvoření tlakového minima nad Biskajským zálivem. Toto minimum se podle serveru Severe Weather do čtvrtečního poledne koordinovaného světového času rychle zintenzivní z 988 mbar na 961 mbar.

Tento jev se projeví silnými až velmi silnými nárazy větru o rychlosti 100 až 130 km/h – Beaufortova stupnice označuje vítr o síle nad 118 km/h za orkán. Meteorologové varují, že na jihu Británie a pobřeží Belgie a Nizozemska může ve čtvrtek vítr ochromit leteckou dopravu, píše iDnes.cz.

Podle listu Daily Mail britská meteorologická služba Met Office vydala varování před větrem a přívalovými dešti pro jižní část Anglie i část Walesu až do čtvrtečního večera. V těchto oblastech se očekávají srážky, při nichž může napadnout až 50 mm srážek. Deště by pak mohly narušit veřejnou dopravu, zaplavit silnice i domy. Na jihovýchodě Anglie se očekává vítr o rychlosti až 120 km/h, což může způsobit výpadky elektřiny, narušení dopravy nebo poškození budov.

Bild píše, že i Německá meteorologická služba (DWD) očekává silný vítr, přeháňky a bouřky, zejména na severu a severozápadě země. Podél Severního moře a v horách jsou možné silné bouře, a dokonce i poryvy větru o síle hurikánu. „S narušením dopravy se jistě počítat dá,“ říká meteorolog Adrian Leyser.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) doposud žádnou výstrahu před silným větrem nevydal – z předpovědi počasí vyplývá, že během čtvrtečního odpoledne se očekává vítr o síle až 70 km/h.

Silný vítr odvál na Slovensku železniční jeřáb na konec kolejnice

Orkán Ciara si děsivě "pohazuje" s letadly: Řada pilotů nepřistála napoprvé, tenhle to navzdory vichru zvládl

Letadla na pražském letišti měla kvůli silnému vichru potíže, 30. září 2019.
Letadla na pražském letišti měla kvůli silnému vichru potíže, 30. září 2019.
Autor: Aktu.cz