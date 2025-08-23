Obloha nad meteorologickou stanicí v Churáňově nad Prachaticku zářila na sklonku pracovního týdne rudě. Nyní nás čeká poněkud zachmuřená sobota i neděle.
„Jaký nás čeká víkend? Chladnější. Sobota s větší oblačností a tu a tam i s přeháňkou, neděle poměrně slunečná. Připravte se také postupně na dost chladná rána. Nad naše území začíná proudit chladnější vzduch od severozápadu, zítra pak očekáváme ochlazení další, které se projeví zejména v neděli,“ uvádí ve své předpovědi ČHMÚ.
„Od severozápadu až severu proudí na naše území chladný vzduch, proto sobota bude nejchladnějším dnem týdne. Odpolední teploty se dostanou jen na 17 až 21 °C. A velmi chladné bude i zítřejší ráno, kdy by teploty měly klesnout na 9 až 5 °C, zejména v Čechách při uklidnění větru až na 3 °C a v takovém případě nelze vyloučit ojedinělý výskyt přízemního mrazíku,“ pokračují odborníci.
„Sobota přinese většinou velkou oblačnost a to hlavně ráno a dopoledne. Během dne přejde od severozápadu oblačnost do proměnlivější, přechodně může být i oblačnosti méně. Zatímco ráno a dopoledne se přeháňky vyskytnou jen výjimečně, odpoledne a k večeru budou četnější - na většině území ale nezaprší. Bude se ale jednat jen o lokální, slabší srážky, plošnější déšť nás nečeká. Večer srážky postupně ustanou a začne i ubývat oblačnost,“ pokračují meteorologové s tím, že kromě větší oblačnosti bude během dne i trochu více foukat.
„Teploty vystoupí na 17 °C až 21 °C. Nedělní ráno bude velmi chladné. Kdo budete vstávat brzy, připravte se na ranní minima jen mezi 9 °C a 5 °C. Zejména v Čechách v údolích při uklidnění větru ale mohou teploty klesat i níže, dokonce až ke 3 °C. Výjimečně se mohou objevit v údolí i mlhy, pravděpodobně hlavně v oblastech, kde se vyskytnou v sobotu výraznější přeháňky a bude po celou noc jasno,“ uvádí úřad.
„Nedělní den pak bude většinou slunečný, trochu více oblačnosti může být odpoledne a večer. Nedělní maxima se vyšplhají na 18 °C až 22 °C. Od pondělí čekáme stabilní a víceméně slunečné počasí beze srážek,“ dodává ČHMÚ.
Jak bude?
- Sobota: Proměnlivá oblačnost, ojediněle přeháňky. Noc 6 až 10, den 18 až 22 °C.
- Neděle: Oblačno, ojediněle přeháňky. Noc 5 až 9, den 18 až 22 °C.
- Další dny: „Teploty postupně porostou, v úterý už se mohou ve větší míře dostat i nad letních 25 °C. Rána ale budou i nadále chladná s teplotami většinou pod 10 °C, v údolích i výrazně pod. Nejteplejším dnem příštího týdne bude pravděpodobně čtvrtek, kdy se dostaneme výjimečně i do blízkosti 30 °C. Směrem k dalšímu víkendu se začne mírně ochlazovat (není ještě zcela jisté načasování) a objeví se i nějaký ten déšť,“ dodávají meteorologové.
