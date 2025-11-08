„V druhé polovině týdne se k nám kolem rozsáhlé oblasti vyššího tlaku vzduchu nad jižní a východní Evropou obnoví příliv teplého vzduchu od jihozápadu,“ předpovídají odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. Oblačnost by se tak měla protrhat a postupně se trochu vyčasí.
Jak bude?
Dnes: polojasno, místy déšť. Den 9 až 14 °C.
Zítra: oblačno, místy déšť, na horách sněžení. Noc 1 až 7 °C, den 5 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku až 11 °C.
Pondělí: oblačno, místy déšť, na horách sněžení. Noc 2 až 6 °C, den 6 až 11 °C.
Úterý: zataženo, polojasno, místy déšť, na horách sněžení. Noc 0 až 5 °C, den 6 až 11 °C.
Středa: zataženo, přeháňky. Noc 0 až 6 °C, den 6 až 11 °C.
