Výstraha před větrem platí od 10:00 do 18:00 pro Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Středočeský kraj a Prahu, severní a západní část Jihočeského kraje a západní části Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje a Vysočiny. Podle ČHMÚ bude během dopoledne zesilovat jihozápadní až západní vítr. Nejvyšších rychlostí dosáhne hlavně odpoledne a večer, potom už bude od večera vítr postupně zeslabovat.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Kvůli případným pádům větví ze stromů při silném větru hrozí komplikace v dopravě a lidé by si měli při řízení a pohybu venku dávat pozor. Meteorologové také doporučují lidem zajistit okna a dveře, odstranit, nebo upevnit volně uložené předměty venku, zabezpečit skleníky a také třeba omezit túry po horách.
Bílé hory
Česko se dočká také sněžení. Sníh padal v sobotu ráno například na Šumavě, na některých místech zůstala ležet dvoucentimetrová vrstva sněhu. Je to první výraznější sněžení letošního podzimu na Šumavě, řekl Tadeáš Gregor z českobudějovického pracoviště ČHMÚ.
„Hranice sněžení se během dne bude posouvat až na nějakých 1200 metrů nadmořské výšky, ale v noci nasněžilo i ve výškách kolem 1000 metrů. Třeba na Churáňově byly ráno dva centimetry sněhu a podobné to bylo i na Kvildě nebo Borové Ladě,“ řekl Gregor. Noční teploty na Šumavě klesly až k minus třem stupňům Celsia.
Sněžení by během nedělního odpoledne mělo na Šumavě pokračovat, a nejen tam. Souvislá sněhová pokrývka se během pátku začala tvořit i na hřebenech Krkonoš a Jeseníků.
„Sněžení na horách by mělo pokračovat ještě i během pondělí, a tak se velmi pravděpodobně dočkáme v úterý ráno ve sněhovém zpravodajství z hřebenů našich hor i dvojciferných hodnot!“ uvedl ČHMÚ na síti X.