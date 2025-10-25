Výstraha před větrem platí od 10:00 do 18:00 pro Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Středočeský kraj a Prahu, severní a západní část Jihočeského kraje a západní části Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje a Vysočiny. Podle ČHMÚ bude během dopoledne zesilovat jihozápadní až západní vítr. Nejvyšších rychlostí dosáhne hlavně odpoledne a večer, potom už bude od večera vítr postupně zeslabovat.

Sledujte počasí na radaru Blesku

Kvůli případným pádům větví ze stromů při silném větru hrozí komplikace v dopravě a lidé by si měli při řízení a pohybu venku dávat pozor. Meteorologové také doporučují lidem zajistit okna a dveře, odstranit, nebo upevnit volně uložené předměty venku, zabezpečit skleníky a také třeba omezit túry po horách.

Bílé hory

Česko se dočká také sněžení. Sníh padal v sobotu ráno například na Šumavě, na některých místech zůstala ležet dvoucentimetrová vrstva sněhu. Je to první výraznější sněžení letošního podzimu na Šumavě, řekl Tadeáš Gregor z českobudějovického pracoviště ČHMÚ.

„Hranice sněžení se během dne bude posouvat až na nějakých 1200 metrů nadmořské výšky, ale v noci nasněžilo i ve výškách kolem 1000 metrů. Třeba na Churáňově byly ráno dva centimetry sněhu a podobné to bylo i na Kvildě nebo Borové Ladě,“ řekl Gregor. Noční teploty na Šumavě klesly až k minus třem stupňům Celsia.

V Evropě řádí bouře Benjamin, zabíjela na Korsice. Šílené počasí se žene i na Česko!

Bouře Benjamin míří přes Francii, Belgii a Nizozemsko na východ. (23.10.2025)

Sněžení by během nedělního odpoledne mělo na Šumavě pokračovat, a nejen tam. Souvislá sněhová pokrývka se během pátku začala tvořit i na hřebenech Krkonoš a Jeseníků.

„Sněžení na horách by mělo pokračovat ještě i během pondělí, a tak se velmi pravděpodobně dočkáme v úterý ráno ve sněhovém zpravodajství z hřebenů našich hor i dvojciferných hodnot!“ uvedl ČHMÚ na síti X.

Fotogalerie
44 fotografií
Podzimní počasí v Česku (25.9.2025)
Podzimní počasí v Česku (25.9.2025)
Autor: Blesk:David Malík