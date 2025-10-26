O riziku silného větru informoval ČHMÚ už v sobotu a dnes výstrahu rozšířil na další regiony a prodloužil. Týká se tak do dnešních 19:00 skoro celého území Čech s výjimkou východních částí Královéhradeckého a Pardubického kraje a jihovýchodu Jihočeského kraje. „Během dnešního dopoledne zesiluje na našem území jihozápadní až západní vítr, který později dopoledne, odpoledne a večer v Čechách místy dosáhne nárazů větru až 70 kilometrů za hodinu. Během večera bude vítr částečně slábnout,“ sdělili pracovníci ústavu.
Nově také meteorologové varovali před sněžením v pondělí v nejvyšších polohách Jihočeského a Plzeňského kraje. „V pondělí očekáváme na Šumavě v polohách nad 900 metrů (nad mořem) trvalejší a přechodně i vydatnější sněžení. Od pondělního rána do půlnoci na úterý může napadnout pět až 20 centimetrů mokrého a těžkého sněhu,“ oznámil ČHMÚ.
Vítr zaměstnal hasiče
Jak vítr, tak sníh mohou způsobit pády stromů a větví. Lidé by si tak měli ve zmíněných oblastech dávat pozor při jízdách autem i procházkách a neměli by se podle ČHMÚ raději vydávat na horské túry. Kvůli větru meteorologové také doporučují lidem zajistit okna a dveře a odstranit, nebo upevnit volně uložené předměty venku.
Vítr dnes zaměstnal například hasiče ve středních Čechách. Od 10:00 do 17:00 zasahovali zhruba u 120 případů. Odstraňovali stromy a větve spadlé na silnice nebo vyjížděli k poškozeným střechám. Zaznamenali i nehody, při nichž strom spadl na auto. Všechny se obešly bez zranění, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Nehody, při nichž se auto střetlo s padajícím stromem, se staly mezi Bukem a Jerusalemem na Příbramsku, u Babína na Nymbursku a v Rabyni na Benešovsku. U Ostředku na Benešovsku narazilo auto do stromu. „Tyto události se obešly bez zranění,“ dodala mluvčí.
Uvolněná střecha školy
Také na Vysočině vítr lámal stromy. Hasiči je odstraňovali na 30 místech, jak vyplývá z informací na jejich webu. Do Nové Cerekve na Pelhřimovsku museli vyjet kvůli zajištění uvolněné střechy základní školy. Popadané stromy hasiči dnes odklízeli i z dálnice D1. Evidovali také jejich pád na elektrické vedení, přetržené dráty byly kvůli spadlým stromům v obci Úsobí na Havlíčkobrodsku.
Hlášení podali i hasiči Pardubického kraje. „Nejčastěji zasahujeme dnes u popadaných stromů. K 16. hodině jsme vyjížděli například do Litošic, Vyšehněvic, Chrudimi, Pardubic, Zaječic, Podhořan u Hronova, Lázní Bohdaneč, Rosic, Radhoště, Bojanova, Horního Bradla,“ napsali na síti X.