V úterý bude zataženo a oblačno, ojediněle se mohou tvořit i mlhy. Zpočátku dne bude na většině území déšť, který v noci a ráno, zejména na jihu Čech, bude mrznoucí. Může se tak tvořit ledovka. Na východě navíc může místy napadnout dalších 5 až 15 cm nového sněhu. Teploty v noci -3 až 1 stupeň Celsia, přes den 0 až 4 stupně Celsia.
Ve středu bude opět zataženo až oblačno a na většině území bude sněžit. Místy bude toto sněžení i vydatné, podle ČHMÚ připadne místy 5 až 20 cm nového sněhu. Srážky budou ustávat až večer. V noci teploty mezi -3 a 1 stupněm Celsia, denní -1 až 3 stupně Celsia.
I ve čtvrtek meteorologové očekávají oblačno až zataženo. Sněžit bude ojediněle, na horách občasně. Oblačnost se bude protrhávat v průběhu dne. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 0 a -5 stupni Celsia, přes den -1 až 3 stupně Celsia.
Komplikace v krajích kvůli sněhu
Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno většinou mokré, kryté chemickým posypem. Večer v regionu sněžilo nebo padal sníh s deštěm, poté srážky ustaly. Cestáři nemají hlášeny žádné problémy ani větší dopravní komplikace, řekl ČTK dnes ráno Radek Salač z dispečinku krajské správy a údržby silnic. Situace se ale může změnit, až na silnice vyjede více řidičů.
„Máme nyní venku na ošetření silnic druhých a třetích tříd 41 vozidel zimní údržby z celkového počtu asi 150, které můžeme okamžitě nasadit. Nejvíce jich je na Kutnohorsku. Silnice jsou ve většině případů mokré, kryté chemickým posypem,“ uvedl Salač.
V Plzeňském kraji sněžilo v noci jen v západočeské části Šumavy. Po pondělním prvním větším sněžení v celém regionu tam napadl jeden centimetr nového sněhu. Silnice v celém kraji včetně dálnice D5 jsou posypané a sjízdné, nehody zatím nejsou nikde hlášené. Teploty se ale od rána po celý den budou pohybovat mezi minus jedním do plus jednoho stupně Celsia, což je pro řidiče nejhorší, protože se mohou místy tvořit ledovky. Varování meteorologů stále platí zejména pro jih regionu, tedy na Horažďovicku a Sušicku na Klatovsku, řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Daniel Žižka.
„Řidiči by měli být při cestách po celém kraji opatrní. Všechno je ošetřené, ale mohou být místa, kde to bude klouzat,“ uvedl. Jde zejména o lesní úseky a o silnice nižších tříd a místní komunikace.
„Sypače jezdily všude kromě Domažlicka v noci i v pondělí vpodvečer, protože spadly teploty a byly přeháňky,“ uvedl Žižka.
Na některých místech v Jihomoravském kraji by měli být řidiči obzvlášť opatrní. Cesty jsou mokré po chemickém ošetření, někde je rozbředlý sníh. Na Znojemsku hrozí místy náledí, před kterým silničáři varovali také v Brně. V noci tam však vyjely sypače a nyní by měly být veškeré silnice mokré a sjízdné bez omezení. Uvedl to provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.
Počasí způsobilo problémy také některých autobusovým linkám. Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek je Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje před 7:00 evidoval u Letovic, Boskovic, Blanska a Žernovníku.
V Libereckém kraji nasněžilo a místy se stále objevují sněhové přeháňky. Hlavní tahy jsou ale většinou jen holé a mokré po chemickém posypu. Vozovky mohou klouzat, silničáři proto radí opatrnost. Policie aktuálně řeší dvě nehody, které se staly na kluzké vozovce. Na I/35 u Hodkovic ve směru na Turnov havarovalo auto do svodidel, u Levínské Olešnice na Semilsku skončil vůz v příkopu. Obě nehody se ale obešly bez zranění.
Teploty klesají k minus čtyřem stupňům Celsia a vozovky mohou namrzat. V Libereckém kraji se solí jen zhruba polovina komunikací, ostatní sypou silničáři drtí nebo pískem, některé jen protahují pluhy. Na silnicích nižších tříd a zejména v horských oblastech tak musí motoristé počítat se zledovatělou vrstvou uježděného sněhu. Na 18 úsecích, hlavně v Jizerských horách a Krkonoších, je povinná zimní výbava.
Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh. Většinou po solení zůstávají na vozovkách jeho rozbředlé zbytky, ve výše položených oblastech tvoří i uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou dnes ráno s opatrností sjízdné. Na Svitavsku a Orlickoústecku už havarovalo několik aut.
S kluzkými silnicemi musejí motoristé počítat například u Lanškrouna, Pardubic, Přelouče, Žamberka, Hlinska, Skutče nebo Ústí nad Orlicí. Uježděný sníh pokrývá vozovky v Železných horách, kde se nepoužívá sůl, silničáři také varují před možností tvorby náledí.
Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, zejména v horách ale silničáři nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. Na některých kratších úsecích silnic na Opavsku a Bruntálsku může být ledovka. Týká se to i silnice I/46 mezi Bílčicemi a Jakartovicemi na hranici těchto okresů. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.
Zejména v Jeseníkách na Bruntálsku a na Opavsku snižuje dohlednost déšť se sněhem. Vozovky jsou tam po chemickém ošetření mokré nebo s rozbředlým sněhem, stejně jako na Frýdecko-Místecku. Ve vyšších polohách Beskyd je uježděná vrstva sněhu krytá posypem.
Pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun je v Beskydech uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam proto solit a kamiony mívají v kopcích problémy.
Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Dálnice, silnice prvních tříd i vedlejší cesty jsou mokré, silničáři je chemicky ošetřili. Několik jich bylo v 6:30 ještě v terénu, aby silnice posolilo. Na Lounsku může místy ležet rozbředlý sníh. Řidiči by měli počítat s horší viditelností kvůli mlze. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.
Na Mostecku se mohou podle policejních dopravních informací tvořit nad 300 metry nad mořem sněhové jazyky. V Blšanech na Lounsku uvízl na zledovatělé silnici kamion.
Silnice v Olomouckém kraji jsou po nočním chemickém ošetření většinou mokré a holé, ve vyšších polohách však leží také rozbředlý nebo uježděný sníh a zvýšená opatrnost je na místě. V regionu padá většinou déšť se sněhem, podle dispečerů správy silnic jsou v pohotovosti všechny sypače. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic je se zvýšenou opatrností potřeba počítat v Moravském Berouně, kde je ledovka. Potíže mají také řidiči mezi Šternberkem a Loděnicí, kvůli uvízlému kamionu se na silnici tvoří dlouhé kolony.
Na silnicích na Uherskohradišťsku se dnes ráno mohou tvořit sněhové jazyky. Platí to především pro dopravně méně vytížené úseky. Zatímco o víkendu a v pondělí ve Zlínském kraji sněžilo, aktuálně v regionu prší. Kvůli dešti musejí řidiči počítat s nižší dohlednosti. Vozovky v regionu jsou mokré a povětšinou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).
Na jihu Čech od rána na řadě míst sněží. Teploty se pohybují kolem nula stupňů Celsia, což může komplikovat sjízdnost vozovek. Silničáři je od noci udržují, v terénu je veškerá technika. ČTK to dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.
„Situace by však nikde neměla být nijak dramatická. Nevíme o tom, že by se někde stala nějaká závažnější nehoda, nebo že by se tvořily kolony,“ uvedl před 6:00 Šulista.
V noci na dnešek začalo nejprve pršet. Následně se ochladilo a déšť se změnil v sníh, který je na většině míst mokrý a tvoří na vozovkách rozbředlou vrstvu. „Dá se říci, že po celém kraji je sjízdnost stejná. Nemáme nějaké okresy, kde by byly podmínky výrazně lepší nebo naopak horší,“ řekl Šulista.
Silnice na Vysočině jsou kvůli novému sněhu kluzké. Napadlo až osm centimetrů, někde je rozbředlý, jinde uježděný. Problémy jsou i na nájezdech na D1 u Humpolce. Krajští silničáři měli od noci přes 150 výjezdů, nasadili i traktory s radlicemi, řekl ČTK dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Aleš Hubený. Přesto hlavně v kopcích provoz brzdí uvízlé kamiony.
„Ledovka se vytvořila z mokrého sněhu. Na silnicích jsou problémy, každou chvíli někde stojí kamion, ale žádný úsek uzavřený není. Se zvýšenou opatrností se jet dá,“ řekl Hubený.
