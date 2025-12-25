Na Boží hod vánoční lze očekávat jasno až polojasno, ve Slezsku a na jihu území může být i zataženo. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi -3 a 1 °C, na severovýchodě spíše okolo -5 °C. V polohách nad 1000 m n. m. a na horách -2 °C. Slabý, místy mírný vítr dosáhne maximální rychlosti 6 m/s.
Na druhý svátek vánoční bude opět jasno až polojasno, výjimkou je jihozápad Čech, kde se mohou objevit při nízké oblačnosti i mrznoucí mlhy. V noci teplota klesne k -4 až -8 °C, místy dokonce -10 °C, přes den se vyhoupne až na 3 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
Rovněž v sobotu lze očekávat jasné až polojasné nebe. Místy se však objeví nízká oblačnost či mrznoucí mlhy. K večeru bude od severu oblačnosti postupně přibývat, na severu a severovýchodě může slabě sněžit. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí -2 až -6 °C, dení maxima dosáhnou 1 až 3 °C. Vítr opět nepřesáhne rychlost 6 m/s.
V neděli lze očekávat polojasno až oblačno, místy se objeví nízká oblačnost. Sněžit bude slabě a především na severovýchodě a severu. K odpoledni se bude mimo severní části republiky vyjasňovat. V noci rtuť v teploměru klesne k -1 až -5 °C, přes den vystoupá k -2 až 2 °C. Maximální rychlost větru bude okolo 6 m/s.
