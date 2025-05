Česko má před sebou chladnější týden. Odpolední teploty jen výjimečně překročí 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat i k nule, v úterý a ve středu ráno hrozí četné přízemní mrazíky. Srážek nebude mnoho. Vyplývá to z předpovědi a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na síti X.

Dnešní teplotní maxima by se neměla dostat přes 14 stupňů. V úterý a ve středu bude nepatrně tepleji, ve čtvrtek a pátek se opět nejvyšší teploty nedostanou přes 15 stupňů. Podobné by to mělo být také o víkendu.

„Po ránu to bude většinou na slabší kabát,“ podotkli meteorologové. Nejchladnější bude úterní noc a středeční ráno, kdy teploty klesnou na pět stupňů Celsia až nulu. „Modely nicméně předpokládají, že například na Moravě by mělo být díky větší oblačnosti tepleji,“ uvedl ČHMÚ.

Pondělí si zanechá podobný ráz jako deštivá neděle, kdy ustaly i silné bouřky ze sobotního dne. „Celý příští týden se žádných extrémů obávat nemusíte, bude ale poměrně dost chladno a výrazné oteplení v dohledu není,“ uvedli meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu na sociální síti X.

Zatažená a oblačná obloha nás během startu týdne čeká na většině území a od jihu k nám budou putovat dešťové mraky. Později večer na severu a severozápadně bude ubývat oblačnosti. Výrazně klesne teplota a v noci naměříme místy i 3 °C. Přes den se očekává 9 až 14 °C. Vítr bude slabý a postupně mírný. Večer ještě více zeslábne. Ovlivňovat nás bude studená fronta, která se bude vlnit nad Alpami.

Podobný scénář bude se bude psát podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu také v úterý. Později přes den se ale bude obloha na pár místech protrhávat a déšť bude jen doznívat - obloha bude i polojasná. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C a místy přízemní mrazíky, v jihovýchodní polovině 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C.

„Středeční ráno bude velmi chladné s četnými přízemními mrazíky,“ varují dále experti z ČHMÚ. Ráno bude ještě malá oblačnost, během dne se ale obloha zatáhne a přijdou přeháňky - zejména na horách a na severu. Teploty klesnou k bodu mrazu, vítr ale zlstane poměrně mírný. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C.

Oblačná obloha s deštěm se očekává také ve čtvrtek, více pak na jihu území. Teplota bude nadále nízká a v noci se bude pohybovat kolem 2 °C, především na severu. Denní teploty ale vyskočí na až 16 °C. Podobně tomu bude i v pátek a během příštího víkendu. Pak se začne pozvolna oteplovat.

V pátek a během víkendu se může do Česka dostat chladnější vzduch od severu. Na hřebenech nejvyšších hor by se pak mohly objevit sněhové přeháňky. „To ale zatím není zcela jisté a situace se bude ještě upřesňovat,“ uvedli meteorologové.

Teplotně podprůměrné období potrvá podle nich zřejmě déle než do konce tohoto týdne. „Výraznější oteplení a návrat k teplotám výrazně nad 20 stupňů Celsia prozatím není ve výhledu ani na začátku týdne od 12. května,“ dodali.

Video Video se připravuje ... Následky přívalového deště v Domaníně na Hodonínsku (25. 4. 2025) Hynek Zdeněk