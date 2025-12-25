„V dalších dnech bude na mnoha místech svítit slunce, ale hlavně v jihozápadních Čechách a ve Slezsku zůstane zataženo nízkou oblačností a ráno se budou tvořit místy mrznoucí mlhy,“ uvedl ČHMÚ. V sobotu se mrznoucí mlhy mohou udržet celý den.
O Štědrém dnu sněžilo podle očekávání hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Napadlo tam pět až 15 centimetrů sněhu. Jinde to byly nejvíce tři centimetry, většina České republiky ale zůstala beze sněhu. Podobné to bude i v příštích dnech. Podle meteorologů se sněhové přeháňky objeví až na začátku příštího týdne, a to zejména na horách.
Nejvyšší teploty by do konce tohoto týdne neměly přesáhnout tři stupně Celsia. V noci budou klesat pod nulu, například v noci na pátek to může být až minus deset stupňů.
V pondělí a úterý čekají meteorologové poměrně výrazné a trvalejší ochlazení. „Do velké části Evropy pronikne velmi chladný vzduch od severu kolem rozsáhlé tlakové níže nad Ruskem. Oblačnosti bude většinou hodně a zvýší se výrazně šance i na sněžení,“ uvedli. Silvestr a Nový rok tak podle nich budou chladné s odpoledními maximy většinou jen kolem nuly nebo i pod ní. Na horách bude trvale mrznout.
Může i častěji zasněžit. Zatím se ale ještě nedá určit, kde a kolik sněhu napadne. Celkový trend ale už podle meteorologů zřejmý je. „Do nového roku vstoupíme s chladným počasím a na řadě míst i celodenními mrazy,“ dodali.
Jak bude další dny?
- Na druhý svátek vánoční bude opět jasno až polojasno, výjimkou je jihozápad Čech, kde se mohou objevit při nízké oblačnosti i mrznoucí mlhy. V noci teplota klesne k -4 až -8 °C, místy dokonce -10 °C, přes den se vyhoupne až na 3 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
- Rovněž v sobotu lze očekávat jasné až polojasné nebe. Místy se však objeví nízká oblačnost či mrznoucí mlhy.
- K večeru bude od severu oblačnosti postupně přibývat, na severu a severovýchodě může slabě sněžit. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí -2 až -6 °C, denní maxima dosáhnou 1 až 3 °C. Vítr opět nepřesáhne rychlost 6 m/s.
- V neděli lze očekávat polojasno až oblačno, místy se objeví nízká oblačnost. Sněžit bude slabě a především na severovýchodě a severu.
- K odpoledni se bude mimo severní části republiky vyjasňovat. V noci rtuť v teploměru klesne k -1 až -5 °C, přes den vystoupá k -2 až 2 °C. Maximální rychlost větru bude okolo 6 m/s.
