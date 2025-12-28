„Na komunikacích se bude místy tvořit jíní, které vlivem provozu vytvoří náledí. Kluzké vozovky mohou ve stinných místech přetrvávat i přes den a to i při teplotách vzduchu nad nulou,“ uvedli meteorologové. Řidičům na náledí hrozí smyk při náhlém brzdění, v zatáčkách a při prudkém předjíždění.
V noci na pondělí se mohou v Česku ojediněle objevovat mrznoucí mlhy a bude znatelně chladněji než v noci na dnešek. Teploty klesnou až na minus sedm stupňů Celsia, při bezvětří ještě níže. „Zítra (v pondělí) bude ještě zpočátku málo oblačnosti, ale od severu se postupně zatáhne, odpolední teploty budou od nuly do plus čtyř stupňů Celsia,“ sdělil ČHMÚ.