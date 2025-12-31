Podle meteorologů se sněhové přeháňky ojediněle vyskytovaly už ve středu ráno. To bylo zejména na Šumavě mrazivé – stanice Perla poblíž Kvildy na Prachaticku naměřila minus 19,2 stupně Celsia.
Sledujte počasí na radaru Blesku
„Během dne čekáme od severozápadu až zataženou oblohu s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Sněžení čekáme i v noci na Nový rok, které bude k ránu ustávat. V polohách pod 300 m můžou vyskytnout i srážky smíšené,“ uvádí ČHMÚ.
Podle meteorologů bude na horách sněžit i trvale. „Do zítřejšího rána napadne většinou od poprašku do 5 cm, zejména na severozápadě a severu Čech a v severozápadní části Českomoravské vrchoviny až 8 cm, na horách místy až 15 cm nového sněhu. Od vyšších poloh pozor na tvorbu sněhových jazyků,“ varují meteorologové.
Dagmar Honsová - Co je ledovka, jak vzniká a jak dobře se dá předpovědět? Bára Holá/Blesk