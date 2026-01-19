Nízká oblačnost se dnes může objevit jen ojediněle zejména na Moravě. Teploty se budou pohybovat od minus tří do plus dvou stupňů Celsia, až pět stupňů nad nulou může být ve Slezsku. Vítr může zejména na Českomoravské vrchovině a na severu Čech foukat v nárazech rychlostí až 70 kilometrů v hodině.
Podobné budou teploty přes den i v dalších dnech, v noci budou klesat až k minus deseti stupňům Celsia a při vyjasnění i níže. Objevit se mohou mrznoucí mlhy. Vítr s nárazy až 70 km/h očekávají meteorologové na Českomoravské vrchovině ještě i v úterý, ve středu s rychlostí do 55 km/h.
V pátek se obloha zatáhne, postupně zejména na východě může začít slabě sněžit. Teploty by už ani v noci neměly klesnout pod minus deset stupňů Celsia. Přes den bude teploměr dál ukazovat kolem nuly, stejně i během víkendu. Na konec týden předpovídá ČHMÚ občasné sněžení, v nejnižších polohách může padat i déšť se sněhem.
Sněžení v Praze, 9. ledna 2026 Blesk.cz - David Malík