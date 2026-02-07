Saharský prach, jemný písek přivátý z Afriky, se dostal do Česka, informoval ve čtvrtek večer Český hydrometeorologický ústav. Fenomén vzniká při bouřích nad Saharou, při kterých se zvedne velké množství písku do vzduchu. Díky síle větru se pak může dostat až do Evropy. O velikonočním víkendu v roce 2024 byla jeho koncentrace tak vysoká, že na většině republiky byl vyhlášen smogový stav.
V sobotu bude převážně zataženo, během dne bude potřeba počítat s mlhami. Místy se vyskytne déšť či mrholení, především po ránu budou srážky i mrznoucí. V polohách nad 1000 m n. m. bude spíše sněžit. Přes noc teploty spadnou ke 3 až -1 °C. V průběhu dne mohou vystoupat k 2 až 8 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
Zataženo a zpočátku mlhy přetrvají do neděle. Bude také deštivo, byť nad 800 m lze zpočátku počítat se sněhovou nadílkou. Sněžit by pak mělo na většině území opět k večeru, v jižní části území budou pod 400 m srážky smíšené či dešťové i večer. Nejnižší noční teploty zůstanou identické se sobotními, denní teplotní maxima se budou pohybovat mezi 2 až 6 °C. Vítr přetrvá stále slabý.
Na většině území bude zataženo až oblačno i během pondělí, na severovýchodě a severu však může být přechodně i polojasno. Opět ojediněle hrozí výskyt mrznoucích mlh. Pod 400 m n. m. budou na jihozápadě srážky smíšené a dešťové, jinak sněhové. Přes noc teploty klesnou na severovýchodě až k -6 °C, na zbytku území k 1 až -3 °C. Denní teplotní maxima dosáhnou 0 až 4°C. Vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
V úterý bude zataženo až oblačno s možným výskytem mrznoucích mlh. Pod 400 m n. m. srážky opět smíšené či deštové, nad sněhové. Noční teplotní minima budou podobná pondělním, přes den teploty vystoupají k 1 až 6 °C. Ve středu bude sněžení přecházet do deště, místy se opět objeví mlhy. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 2 až -2 °C, nejvyšší denní mezi 3 až 8 °C. Vítr zůstane slabý.
