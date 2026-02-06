V pátek lze přes den očekávat nejvyšší teploty v rozmezí 3 až 7 °C, v západní části území však pravděpodobně nevystoupají nad 2 °C. V polohách nad 1000 m n. m. se budou teplotní maxima pohybovat okolo 1 °C. Po většinu dne bude převážně zataženo. Zejména na východě a severu republiky se místy objeví mrholení, které může přecházet ve slabý déšť. Nad 900 m n. m. mohou déšť dobrovázet i sněhové srážky. Ojediněle se vyskytnou také mlhy. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
Zataženo bude i v sobotu, občas se objeví déšť či mrholení, v Čechách ojediněle mrznoucí. Vyskytnou se rovněž mlhy, zrána i mrznoucí. V severní části území mohou být nad 800 m n. m. srážky také sněhové či smíšené. Přes noc mohou teploty klesnout ke 2 až -2 °C, během dne vystoupají k 2 až 6 °C. Slabý vítr dosáhne maximální rychlosti 3 m/s.
Jasno nebude ani v neděli, v obastech nad 800 m n. m. bude sněžit. Na severovýchodě bude padat sníh i v nižších polohách. K večeru budou přeháňky spíše smíšené, nad 400 m sněhové. Opět bude třeba počítat s výskytem mlh. V noci rtuť v teploměru ukáže 3 až -1 °C, přes den 1 až 6 °C. Vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
Začátkem dalšího týdne sněžení neustane, byť v polohách pod 400 m n. m. budou přeháňky spíše smíšené. V noci se teploty budou pohybovat mezi 0 až -4 °C, na severovýchodě mohou ale klesnout až k -7 °C. Vítr by neměl přesáhnout rychlost 6 m/s.
