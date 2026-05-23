„Během dne by nad naše území měl doputovat společně s vysokou oblačností i saharský prach. Ten se aktuálně nachází zatím nad západní Evropou,“ napsali meteorologové. „Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohou být odpolední teploty nakonec mírně nižší, než předpokládají numerické modely,“ dodali.
Koncentrace saharského prachu by měly být nejvýraznější ve výšce kolem dvou kilometrů nad zemí. „V přízemní vrstvě se projeví, pokud vůbec, jen minimálně,“ napsal ČHMÚ.
V ovzduší v Česku se v letošním roce saharský prach objevil v únoru, v březnu i v dubnu. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Dostane-li se prach do přízemních vrstev, ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut. Na jaře 2024 meteorologové kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší dokonce v Česku vyhlásili smogovou situaci.
