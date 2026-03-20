Dnes bude podle meteorologů oblačno až zataženo, na jihu zpočátku i polojasno a nejvyšší teploty budou činit až 14 stupňů. Během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky a déšť, v polohách nad 900 m smíšené nebo sněhové – srážky začnou však s večerem ubývat.
V sobotu bude oblačno až zataženo a místy se vyskytnou déšť, či přeháňky, v polohách nad 800 metrů nadmořské výšky i sníh. V noci na sobotu mohou teploty klesnout až k nule a přes den se ochladí na většině území Česka na šest až deset stupňů. Pouze na jižní Moravě může být maximální teplota o dva stupně vyšší.
V noci na neděli by mohlo podle předpovědi dokonce mrznout. Teploty budou nejčastěji mezi plus čtyřmi stupni a nulou, ale při uklidnění větru mohou klesnout až na minus dva stupně.
Ve dne potom v neděli teploty ve srovnání se sobotou stoupnou. Bude zřejmě maximálně devět až 13 stupňů. Bude oblačno až polojasno a na jihozápadě a jihu země se mohou objevit déšť, nebo přeháňky. V polohách nad 1000 metrů může i sněžit.
Teploty v příštím týdnu potom budou kolísat. V pondělí se nejprve oteplí až na 15 stupňů. Potom zase klesnou maximální denní teploty na 11 stupňů, jen na jihovýchodě by mohlo být až 13 stupňů. Bude převážně oblačno.
