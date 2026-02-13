Podle ČHMÚ za tento nízký tlak může hluboká tlaková níže Nils. Včera se nacházela ve středních částech Německa a okrajově nás ovlivňovala. „Zejména v Čechách dosahuje aktuálně přízemní tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře velmi nízkých hodnot jen kolem 980 hPa. Například v Plzni byl takto podobně nízký tlak naposledy před více než 10 lety, 30. 1. 2015,“ informovali včera meteorologové.
Nízký tlak vytváří zátěž na organismus, zvyšuje unavenost a může způsobit špatné spaní či bolesti hlavy. Snižuje také koncentraci. Nejvíce zranitelní jsou starší lidé a lidé s nízkým krevním tlakem.
Výstraha před novým sněhem
Tato tlaková níže se podle meteorologů bude dnes přesouvat z Polska k severovýchodu. Na naše území kvůli tomu bude proudit vlhký vzduch, který přinese oblačné až zatažené počasí. Bude ale ještě pořád teplo – dnes teploty mohou vyšplhat až na 10 stupňů Celsia.
Změna přijde zítra, kdy se déšť rychle od severozápadu změní ve sněžení. „Odpoledne a večer se na většině území začne tvořit souvislá sněhová pokrývka,“ říkají meteorologové s tím, že večer se ojediněle budou tvořit sněhové jazyky a náledí. Teploty ještě vystoupají až na 5 stupňů Celsia.
V okolí Českomoravské vrchoviny, střední a severní Moravy a ve Slezsku může od sobotního večera do nedělního rána napadnout až 15 centimetrů sněhu, ojediněle i více. Výstraha platí od sobotních 20:00 do nedělních 09:00 pro celý Moravskoslezský a Olomoucký kraj a pro části Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje a část Vysočiny.
„Vzhledem k mírnému severnímu větru se budou během noci na neděli až do neděle odpoledne, kdy vítr zeslábne, tvořit sněhové jazyky, a to zejména v okolí Českomoravské vrchoviny, střední a severní Moravy a ve Slezsku,“ doplnil ČHMÚ.
Meteorologové v souvislosti se sněžením varují před komplikacemi v dopravě, řidičům doporučují sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.
V průběhu neděle bude sněžení pokračovat, stejně tak ochlazování. V noci teploty klesnou až na –8 stupňů Celsia, přes den –3 až 1 stupeň Celsia.
