V Česku se od pátečního večera začaly objevovat silné bouřky doprovázené větrem s nárazy o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině. Úder blesku přerušil v pátek večer asi na půl hodiny provoz vlaků v Hradci Králové. Bouřky a silný vítr večer komplikovaly dopravu i na dalších tratích v Česku.
Už kolem 20:00 se objevily kvůli bouřkám potíže třeba v Mariánských Lázních na Chebsku, Pňovanech na Plzeňsku nebo Hvězdonicích na Benešovsku, a to kvůli pádům stromů a větví. Kvůli pádu větví do trakčního vedení byly problémy také u Kolína, kde proto vlaky jezdily jen po jedné koleji. I v těchto případech se ale provoz obnovil rychle, po 20:30 už vlaky v těchto úsecích jezdily bez omezení.
„Bouřkový systém, který nad naše území postupuje z Bavorska, má podle dopplerovských měření v 900 metrech výšky rychlost proudění i přes 20 metrů za sekundu (72 kilometrů za hodinu, pozn. red.). Je pravděpodobné, že nárazy větru o této rychlosti, nebo lehce vyšší můžeme s jeho příchodem zaznamenat,“ sdělil v pátek na síti X před 21:00 Český hydrometeorologický ústav. „Výrazné nárazy větru se vyskytují rovněž na pásmu bouřek, které postupuje přes Pardubicko a Královéhradecko k východu,“ doplnili meteorologové.
Smrt u hranic
Při silné bouřce v Saském Švýcarsku u hranic s Českem večer zahynul jeden člověk a tři další utrpěli vážná zranění, v letním divadle v Rathenu na ně spadl strom. Informovala o tom agentura DPA, podle které se neštěstí stalo na přístupové cestě ke skalnímu amfiteátru.
Záchranáři na místě prohledávali popadané stromy a zlámané větve, neboť se domnívali, že pod nimi mohou být uvězněni další lidé. Areál je navíc ve skalách, což zásah komplikovalo. Okolnosti podle DPA zůstávají nejasné. Dosavadní bilance uvádí několik zraněných včetně tří vážně.
Sledujte radar Blesku
V sobotu se v Čechách mírně ochladí, ale nejvyšší teploty se stále budou pohybovat kolem tropické třicítky. Ve východní polovině Moravy a Slezska zůstane i v sobotu velmi teplo s odpoledními maximy až 36 stupňů.