„V teplém vzduchu se před frontou a na frontě budou postupně vytvářet bouřky a spojovat se do linií, které mohou zejména odpoledne a večer na Moravě a ve Slezsku přecházet vícekrát přes stejné místo,“ uvedli meteorologové. Výstraha před bouřemi platí pro západní polovinu Česka většinou od 11:00 do 17:00, pro východní polovinu pak od 14:00 do 22:00.

„Nejvýznamnějším projevem budou nárazy větru kolem 70 km/h, a to nejen v okolí bouří, ale zejména na západě a severozápadě Čech také při přechodu samotné fronty, tedy i mimo bouřky,“ sdělil ČHMÚ. Srážky budou krátkodobě intenzivní, ale bouře budou postupovat rychle. Úhrny by tak měly být maximálně kolem 30 milimetrů, při opakujících se bouřích na východě ojediněle okolo 50 milimetrů. Případné kroupy by neměly být větší než dva centimetry.

Přívalový déšť může ojediněle rozvodnit malé toky a zatopit podchody, podjezdy či sklepy. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. „Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ dodali meteorologové.

délka: 01:10.88 Video Video se připravuje ... Kdy je vznik bouřky nejpravděpodobnější? Videohub