Lev

Vaše schopnosti nebudou tento týden úplně ideální, proto se na to připravte. Jestliže se nenecháte ovlivnit nezdarem a uvolníte se, nedopadne to nejhůře. Snažte se komunikovat s kolegy, nic si nepřibarvujte a inspirujte se úspěchy úspěšných. To vám pomůže.