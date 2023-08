U rybníka jako ve Středomoří! Čeká nás zřejmě nejteplejší týden zbytku roku 2023. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi tropickou třicítkou a subtropickou pětatřicítkou. V Česku bude ode dneška do úterý až 34 stupňů Celsia a na jihu a východě Moravy vydrží tropická vedra zřejmě až do soboty. Dnes odpoledne a večer budou také na západě a severozápadě Česka silné bouřky, oznámil ČHMÚ.

Kdo si naplánoval dovolenou na příští týden, měl štěstí. Tedy pokud je milovníkem koupání nebo letního lenošení.

„Přes střední Evropu se přesouvá k východu tlaková výše, po jejíž zadní straně k nám bude proudit tropický vzduch od jihu,“ vysvětlují meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu.

Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou zemi pro dnešek, v pondělí pak pro téměř celé Česko vyjma nejsevernějších oblastí Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje.

V úterý se potom výstraha rozšiřuje opět na celou republiku. „Vlivem přílivu teplého vzduchu budou ode dneška do úterý 22. srpna překračovat nejvyšší teploty hranici 31 stupňů Celsia, a to v polohách do 600 metrů (nadmořské výšky). Výjimku bude tvořit v pondělí 21. srpna sever Čech, kde zůstanou teploty pod hranicí 31 stupňů, naopak na jižní Moravě vyšplhají přes 34 stupňů,“ sdělili meteorologové.

„Očekáváme, že na jihu a jihovýchodě Moravy budou nejvyšší teploty vystupovat přes 31 stupňů Celsia až do konce pracovního týdne,“ doplnili pracovníci ČHMÚ. Výstraha před vedry tak platí pro část Jihomoravského a Zlínského kraje až do soboty 26. srpna. Podle týdenní předpovědi budou teploty v Česku ve středu dosahovat až 33 stupňů, ve čtvrtek až 32 stupňů a v pátek až 31 stupňů.

Hrozí bouřky i kroupy

Dnešek navíc přinese v části země silné bouřky. Podle výstrahy se mohou objevit od 14:00 do 20:00 v celém Karlovarském a Ústeckém kraji, na severozápadě Středočeského kraje, na západě Libereckého kraje a také na severu Plzeňského kraje.

„Bouřky budou doprovázené primárně nárazy větru (o rychlosti) kolem 70 kilometrů za hodinu, případně i intenzivními srážkami s úhrny kolem 30 milimetrů a menšími kroupami. Bouřky se mohou objevit i mimo území výstrahy, pravděpodobnost je ale malá,“ oznámili meteorologové.

Zátěž pro srdce

Starší lidé a chronicky nemocní by si ale měli dávat pozor. Vysoké teploty budou znamenat zátěž zejména pro kardiovaskulární systém. Místo fyzické práce by si tak měli promyslet, kde se budou chladit. Ideální jsou stinné parky nebo koupaliště.

Jak bude v příštích dnech?

Neděle: Jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na severozápadě a severu Čech místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo bouřky. Den 30 až 34 °C.

Jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na severozápadě a severu Čech místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo bouřky. Den 30 až 34 °C. Pondělí: Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Noc 19 až 15 °C, den 29 až 34 °C.

Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Noc 19 až 15 °C, den 29 až 34 °C. Úterý: Jasno až polojasno, zejména na horách při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Noc 19 až 15 °C. Den 29 až 34 °C.

Jasno až polojasno, zejména na horách při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Noc 19 až 15 °C. Den 29 až 34 °C. Středa: Jasno až polojasno. Během dne až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Noc 19 až 15 °C, den 28 až 33 °C.

Jasno až polojasno. Během dne až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Noc 19 až 15 °C, den 28 až 33 °C. Čtvrtek: Polojasno až oblačno, během dne až zataženo a místy občasný déšť, přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Noc 19 až 15 °C, den 28 až 32 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Chybí jen moře

„Tohle počasí mám ráda, jen bych si přála, aby tu bylo moře,“ usmívala se Sandra (34, vlevo), která si s kamarádkou Amandou (27) užívala tepla v Riegrových sadech v Praze.

Horké letní počasí v Česku (18.8.2023) Autor: Foto blesk - Karel Kopáč, Renata Matějková

Letí...

„Kridýlka a letí,“ jsou nejoblíbenější slova Lucinky (2), »ř« říct neumí, ale vznášet se v bazénu v Horních Beřkovicích na Litoměřicku chce celé dny.

Vedro v Česku: Malá Lucinka (2) v bazénu v Horních Beřkovicích na Litoměřicku Autor: Foto Blesk - David Malík

Pohoda ve Stromovce

„Chodím do Stromovky celý rok, mám to tady ráda,“ libovala si Petra, když si se psem Beníkem užívala pohodlí lehátek, která jsou pro návštěvníky připravená.

Horké letní počasí v Česku (18.8.2023) Autor: Foto blesk - Karel Kopáč, Renata Matějková