Česko spláchla v sobotu večer a v noci na včerejšek nejsilnější bouřka léta. Lámala stromy, brala střechy, zaplavovala sklepy i ulice. Plískanice přinesla i jeden rekord. Nad Českem se blýskalo nejvíce za posledních deset let, celkem podle sítě Blitzortung uhodilo až 84 000 výbojů! Tropy a bouře vystřídaly lijáky, metorologové vydali novou výstrahu. Zatímco v Čechách bude intenzivně pršet, na Moravě a ve Slezsku stále hrozí silné bouřky. První se objevily v pondělí odpoledne na jihu Čech.

V Čechách bude až do úterního rána vydatně pršet. Nejintenzivnější déšť očekávají meteorologové v centrálním pásu Čech od jihu k severu, a to hlavně dnes pozdě večer a v noci. Na Moravě a ve Slezsku zase hrozí silné až velmi silné bouřky s přívalovým deštěm. Po deštích se mohou hladiny některých řek odvodňujících zejména Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty a také toky v jižních a středních Čechách zvednout na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Při vydatných srážkách může v Čechách napršet místy i kolem 40 milimetrů vody za šest hodin, celkově až 60 milimetrů za 24 hodin. Déšt bude během dneška zesilovat od jihu, nejvíc pršet má v pozdních večerních a nočních hodinách, k ránu budou srážky slábnout.

„Na Moravě a ve Slezsku očekáváme večer a v noci na úterý možnost výskytu od jihu postupujících silných a především ve Zlínském a Olomouckém kraji i velmi silných bouřek provázených zejména krátkodobým intenzivním deštěm, v případě silných bouřek kolem 30 milimetrů, u velmi silných kolem 50 milimetrů. Ve druhé polovině noci bude bouřková aktivita slábnout,“ uvedli meteorologové.

Vzhledem k vyššímu nasycení po předchozích srážkách se mohou zvedat hladiny vodních toků odvodňujících Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty a také toky v povodí horní Vltavy, Blanice, Otavy a Lužnice, dolní Sázavy a na menších přítocích střední a dolní Vltavy. „I v jiných oblastech, kde je po lokálních srážkách z předchozích dní vysoké nasycení půdy, může docházet i při menší intenzitě deště k rychlému odtoku vody z povrchu s možností zatopení níže položených míst,“ upozornil ČHMÚ.

Následky víkendových bouří:

Hodějičtí museli uklízet - Noční bouřku na jižní Moravě nejvíce odnesly Hodějice na Vyškovsku. „Zjišťujeme, kdo potřebuje jakou pomoc. Nejvíce je asi poničená střecha na škole a práce na ní budou delší,“ uvedl mluvčí hasičů Štěpán Komosný. Střechy měly poničené i další budovy. „Trvalo to chvíli a tolik škody. Místo klidné neděle máme práce nad hlavu,“ dodal jeden z místních.

- Na jihu Čech bouři provázel silný vítr a vysoké srážkové úhrny. Ty způsobily zvýšení hladiny některých řek. V Českých Budějovicích voda zaplavila části ulic Rudolfovská a Okružní. Ž Včera už ale bylo vše nachystáno na další výstavní den. Pivaři v slzách - Přes 20 hektarů chmelnic s dozrávajícím chmelem zničila v noci na včerejšek bouře u Kokor na Přerovsku. Napáchala škody za 25 milionů korun. „Chmel z poškozených chmelnic bohužel nebude možné sklidit. Révy leží v blátě přikryté spadlou konstrukcí a jsou už bezcenné. Vrhneme se tam až po sklizni,“ konstatoval předseda zemědělského družstva Vladimír Lichnovský. Družstvo je největším producentem chmele v Olomouckém kraji. Z jeho dvou set hektarů chmelnic hromobití zničilo celou desetinu.

A jaký bude poslední srpnový týden?

Počasí počátkem nového týdne bude hodně dynamické – v Čechách budeme skloňovat výrazně podprůměrné teploty, vydatné srážky a podzimní charakter počasí, na Moravě a ve Slezsku budou zpočátku zůstávat teploty ještě letní a během pondělního večera a noci na úterý se mohou vyskytnout i silné bouřky, doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy.

Až ve čtvrtek se budou stírat velké teplotní rozdíly a skloňovat budeme studená rána – místy teploty budou klesat pod 10 °C. Vlnící se studenou frontu ve druhé polovině týdne vystřídá oblast vysokého tlaku vzduchu a tím bude oblačnosti i srážek ubývat. A konec týdne přinese i výrazný nárůst teplot vzduchu. Letní počasí se tak do Česka vrátí na začátku září.

V pondělí bude v Čechách od rána převládat velká oblačnost, postupně na většině území s deštěm, který bude místy i vydatný, ojediněle bouřky. Na východě území bude polojasno, až později odpoledne a večer se tam mohou místy vyskytovat bouřky, ojediněle i silné, tj. doprovázené nebezpečnými jevy – krupobitím, přívalovým deštěm a silnými nárazy větru. Odpolední teploty budou na západě území jen kolem 13 °C, na jižní Moravě bude až 25 °C.

délka: 00:13.43 Video Video se připravuje ... Jih Čech zasáhly silné bouřky Archiv Raduš Janečků

A deštníky budeme potřebovat také v úterý - bude zataženo až oblačno, zpočátku dne místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Srážky budou ustávat až během odpoledne. A panovat budou i nadále velké teplotní rozdíly. Ranní teploty budou klesat na 14 až 10 °C. Odpolední teploty v Čechách 13 až 18 °C, na východě až 22 °C. Ve středu bude oblačno, zpočátku dne až zataženo a místy přeháňky nebo déšť. Ranní teploty 13 až 9 °C. Odpolední teploty 18 až 22 °C, na západě kolem 15 °C.

Od čtvrtka budeme střídat deštníky za sluneční brýle

Ve čtvrtek bude zpočátku dne polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Během dne jasno až polojasno. Ranní teploty nízko jen mezi 12 až 8 °C. Odpolední teploty budou ještě zůstávat pod letní hranicí mezi 20 až 24 °C. V pátek bude jasno až polojasno, po ránu místy mlhy. Ranní teploty 12 až 8 °C. Odpolední teploty 23 až 27 °C.

První podzimní víkend bude letní

Od 1. září hovoříme o meteorologickém podzimu. Jeho první víkend se ale vydaří a letní teploty nás budou opět lákat k vodě. V sobotu bude jasno až polojasno, po ránu ojediněle mlhy. Ranní teploty 14 až 10 °C. Odpolední teploty 24 až 28 °C. V neděli bude jasno až polojasno, po ránu ojediněle mlhy. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Ranní teploty 15 až 11 °C. Odpolední teploty 24 až 28 °C.

Školní rok odstartuje letními teplotami

A také na první školní den se budou hodit letní outfity – odpolední teploty se budou pohybovat na letních hodnotách – nejčastěji mezi 23 až 27 °C a převládat bude jen malá oblačnost – polojasno, odpoledne se mohou, při přechodně zvětšené oblačnosti, ojediněle vyskytnout přeháňky a bouřky.

délka: 00:39.63 Video Video se připravuje ... Jih Čech zasáhly silné bouřky Archiv Jakuba Jana Cibulky