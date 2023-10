Po lehkém ochlazení ke konci pracovního týdne si Česko v sobotu ještě užije záchvěvy téměř letního počasí, ty však již budou provázet i srážky. Skutečné ochlazení přijde v neděli, kdy by v nejvyšších partiích hor dokonce mohlo nasněžit.

Ještě před příchodem studené fronty v sobotu přetrvá příliv teplého vzduchu směrem ze západu. Noční teploty tak dosáhnou nejníže k 10-14 °C, výjimečně až k 7 °C, přičemž je možné, že se ještě zrána objeví mlhy. Přes den se rtuť v teploměru bude pohybovat v rozmezí příjemných 18-22 °C, přičemž na jihu Moravy si užijí až 24 °C.

Naopak na horách může přes den teplota klesnout až k 13 °C. V průběhu dne by od severu s oblačností mělo přibývat srážek. Původně slabý déšť by měl přejít ve srážky intenzivnější především na severovýchodě území. Západní až jihozápadní vítr by po většinu dne neměl přesáhnout 8 m/s, místy v nárazech však může dosáhnout rychlosti 15 m/s, na horách až 20 m/s.

V noci na neděli a po ránu bude třeba na severu území počítat s možnými srážkami, na horských hřebenech i sněhovými. V průběhu dne by srážek i oblačnosti mělo ubývat. V noci se teplota bude pohybovat mezi 7-11 °C, na jihu dosáhne až 14 °C. Přes den nebude tepleji než 11-15 °C. Vanout bude západní vítr o rychlosti max. 8 m/s s nárazy do 15 m/s, který přejde v severní a postupně zeslábne.

