Do Česka dorazila zima a s ní i sníh a s ním spojené problémy, hlavně pak pro řidiče. Podle Českého meteorologického ústavu ( ČHMÚ ) by v následujících dnech měl přes střední Evropu postupovat frontální systém spojený s tlakovou níží. V úterý tak můžeme očekávat sněžení, mohlo by napadnout až 10 centimetrů těžkého mokrého sněhu, sněžení pak bude pokračovat i přes den. ČHMÚ varuje před sněhovými jazyky, na horách by se mohly tvořit závěje.

Úterý bude tedy ve znamení sněhu, sněžit bude i v nižších polohách pod 400 metrů, zde se dá podle ČHMÚ očekávat sníh s deštěm. K večeru začne ubývat i na oblačnosti, teploty přes den se budou držet kolem -1 až 3 stupňů, v noci pak bude -2 až 2 stupně.

Vítr bude zesilovat s nárazy až 54 kilometrů v hodině, na horách pak až 70 kilometrů v hodině. „V úterý ve večerních hodinách místy tvorba zmrazků a náledí,“ varují meteorologové.

„Dnes čekejte velkou oblačnost s občasným sněžením. Odpoledne se bude od SZ ochlazovat a v podvečerních hodinách se začne vytvářet náledí a zmrazky. Mokrý a těžký sníh z dnešní noci způsobuje teď zejména na Z a SZ Čech časté pády stromů. Mapa: sníh za 12/h dnes do 18h a srážky za posledních 12h,“ uvedli meteorologové na sociální síti X.

„Během noci na dnešek napadlo až 10 centimetrů nového sněhu, v Krušných horách až 15 centimetrů, v nížinách sníh částečně odtával. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mokrý a těžký sníh, tak na západě a severozápadě Čech způsobuje časté pády stromů,“ uvedl ČHMÚ.

„Na Šumavě napadlo za posledních 24 hodin až 20 cm sněhu, v Karlových Varech 14 cm (celkem tam už leží 26 cm), v Liberci 8 cm (celkem tam leží 14 cm), Praha-Ruzyně 3 cm, Ostrava 3 cm, Jičín 5 cm, Košetice 5 cm (celkem leží 11 cm),“ vypočítává pro Blesk meteoroložka Dagmar Honsová.

„Během dne musíme počítat s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami, do 300 m nad mořem bude pršet nebo padat déšť se sněhem. Večer se začne výrazně ochlazovat a tvořit se náledí. Středeční ráno přinese v minimech -10 °C,“ upozornila Honsová.

Výpadky proudu na Karlovarsku

Rozsáhlé výpadky proudu má za následek sněžení, které v noci na dnešek zasáhlo Karlovarský kraj. Bez proudu bylo k 8:00 až 24 000 domácností, řekla ČTK mluvčí ČEZ pro západní Čechy Soňa Holingerová. Případů, kdy popadané stromy poškodily vedení elektřiny, zatím spíše přibývá. Největší problémy jsou v podhorských oblastech. Na odstranění výpadků energetici od noci pracují, uvedla Holingerová.

„Týká se to hlavně podhorských oblastí od Chebska až po Karlovarsko,“ popsala Holingerová. „Lidé mohou poruchy hlásit přes aplikaci Proud nebo přes webové stránky bezstavy.cz. Samozřejmě i přes zákaznickou linku, ta ale může být kvůli četným poruchám přetížená,“ doplnila Holingerová.

Na likvidaci následků sněžení pracují i hasiči. Ti v Karlovarském kraji vyjížděli už ke zhruba 140 událostem, většinou ke spadlým stromům. Výjezdy ale zatím neustávají.

U Oloví spadl strom na osobní auto, nehoda se ale obešla bez zranění, spadlý strom způsobil nehodu i v Habartově. Strom na kolejích zastavil dopravu na železniční trati mezi Bečovem nad Teplou a Otročínem.

Na Olomoucku havaroval autobus

I na druhém konci republiky - v Olomouckém kraji - od nočních hodin sněží a silnice dnes ráno hlavně ve vyšších polohách pokrývá rozbředlý či ujetý sníh. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností.

Policisté ráno vyjížděli v kraji k několika dopravním nehodám. Na Olomoucku havaroval autobus, na Jesenicku sjel ze silnice nákladní automobil.

U několika popadaných stromů a nehod zasahovali hasiči i v Královéhradeckém kraji. Ve Staré Pace na Jičínsku havarovalo dnes ráno osobní auto do potoka. Dvě auta se srazila u Trutnova na silnici I/14, nikdo se nezranil, uvedla policie.



Hořící kamion na Přerovsku: Řidič zahynul

Zbytky rozbředlého sněhu leží po nočním sněžení také na silnicích na Vysočině a na silnicích nižších tříd na Vsetínsku ve Zlínském kraji.

Na dálnici D1 u Bělotína na Přerovsku dnes ráno kamion prorazil svodidla, zřítil se z mostu a začal hořet. Řidič svým zraněním podlehl.

Nehody na severu Čech

„Od pondělního večera do dnešních 08:00 jsme vyjížděli k asi 60 popadaným stromům nebo ulámaným větvím na komunikacích po celém kraji. Řešili jsme také šest dopravních nehod, nikoho jsme ale nemuseli z auta vyprošťovat,“ řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslava Benešová.

Ve Cvikově pomáhali podle ní hasiči s vyproštěním auta, v Záhoří na Semilsku pomáhali vytáhnout nákladní auto, které se „opřelo“ o svodidla. „Nehody se naštěstí obešly bez zranění,“ dodala. Spadlé stromy zastavily ráno také provoz na několika železničních tratích.

Teploty klesnou až k -10 °C

Ve středu pak bude jasno až polojasno s teplotami přes den kolem -3 až 1 stupně, noční teploty na horách klesnou až k -10 stupňům, v nižších polohách se budou držet mezi -7 až -3 stupni. ČHMÚ upozornil, že zejména v Čechách by se po ránu ojediněle mohly vyskytnout mrznoucí mlhy. Opět by mělo i sněžit, hlavně na horách.

Ve čtvrtek by měla dorazit oblačnost, stejně jako ve středu i na konci pracovního týdne by se po ránu mohly vyskytovat mrznoucí mlhy, ojediněle by od jihozápadu mohlo i sněžit. Česko se musí připravit na srážky, a to dešťové nebo mrznoucí. Denní teploty se budou pohybovat mezi -2 až 2 stupni, noční pak od -6 do -2 stupňů, na horách by pak mělo být kolem -9 stupňů. „Zejména na jihozápadě se při mrznoucích srážkách bude vytvářet ledovka,“ uzavřeli meteorologové z ČHMÚ.