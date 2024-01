Česko má před sebou mrazivý týden. Zejména v noci a ráno mohou teploty klesat hluboko pod nulu, například v noci na úterý mohou spadnout až na minus 17 stupňů Celsia. Od úterý do čtvrtka bude zřejmě spíše jasno. Od čtvrtečního večera se zřejmě objeví sněžení, hlavně na severovýchodě země, a v neděli může sněžit na většině území Česka. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Už na přelomu minulého a tohoto týdne teploty výrazně klesly. Zatímco v sobotu se nejnižší teploty dostaly jen na zhruba minus sedm stupňů, v neděli se propadly na některých místech na horách až na skoro minus 16 stupňů. Dnes se ve vyšších polohách dostaly až na téměř minus 18 stupňů.

Podobně nízké mohou být teploty i v úterý ráno. „Úterní ranní minima budou patrně ve velkém rozpětí, protože chladný vzduch bude výrazně ovlivněn orografií (pohořími a horami), která působí jako překážka. Vrstva chladného vzduchu je totiž poměrně tenká a nejchladnější vzduch se bude nacházet ve výšce kolem 800–1000 metrů nad mořem,“ uvedl ČHMÚ na facebooku.

Nejnižší noční teploty tak mohou při slabém větru klesat až k minus 17 stupňům. V mrazových kotlinách na Šumavě pak mohou snadno překonat i minus 25 stupňů. „To jsou ale velmi specifická a hodně lokální místa,“ doplnili meteorologové.

V úterý přes den budou nejvyšší teploty pravděpodobně mezi minus šesti až minus dvěma stupni, na severovýchodě ale i kolem minus osmi stupňů. Poté však budou teploty postupně stoupat.

V noci na středu klesnou teploty maximálně k minus 15 stupňům, v noci na čtvrtek k minus 12 a v noci na pátek k minus sedmi. Přes den bude ve středu od minus čtyř stupňů po nulu, ale na severovýchodě ještě může být až minus sedm. Ve čtvrtek a pátek se už mohou přes den teploty dostat nad nulu, budou mezi minus třemi a plus jedním stupněm.

V pátek ovlivní podle meteorologů Česko další arktický vzduch. „Není ale ještě jisté, kudy přesně povede jeho trajektorie. Měl by zasáhnout zejména východní části Evropy a naše území od východu spíše jen ‚líznout‘,“ uvedl ČHMÚ.

V noci na sobotu bude podle předpovědi většinou od minus dvou do minus šesti stupňů, při menší oblačnosti až minus osm. Přes den teploty stoupnou na minus dva až plus dva stupně Celsia. V noci na neděli se může oteplit až na jeden stupeň nad nulou a přes den až na plus tři stupně.

Sněžení až ve druhé polovině týdne

Až do čtvrtka bude v Česku zřejmě jasno, ale ve čtvrtek odpoledne začne podle meteorologů přibývat oblačnosti a hlavně na severu a severovýchodě země bude místy sněžit. Občasné sněžení či sněhové přeháňky se objeví na severovýchodě i v sobotu. V neděli očekává ČHMÚ sněžení na většině území Česka.

Z nejbližších čtyř týdnů bude podle měsíčního výhledu počasí ČHMÚ nejchladnější asi právě tento týden. Poté už budou teploty mírně stoupat. Týdenní průměr nejvyšších denních teplot bude podle ústavu v tomto týdnu kolem minus dvou stupňů, v příštím týdnu již kolem nuly a v následujících dvou týdnech kolem dvou stupňů nad nulou.

