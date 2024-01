Lev

Nový pracovní týden bude úžasný a navážete na krasojízdu předchozího úspěchu. Hvězdy stojí na vaší straně, do toho vás posílí čtvrteční úplněk ve vašem znamení. Nenechte nic náhodě a vrhněte se do všeho, co vás láká. Bezpochyby v tom uspějete.