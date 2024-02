Zpět

Vlhko a nadprůměrné teplo. Takové počasí nás provází už poslední dva týdny a bude provázet i nadále. Ve středu by měly teploty v Česku vystoupat až na 11 stupňů Celsia. Místy se budou vyskytovat srážky, na horách sněhové, což by mohlo zlepšit situaci v lyžařských centrech na horách. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).