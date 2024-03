Ryby

Milé Rybičky, vcházíte do parádní pracovního týdne, v němž se vám podaří všechno, na co si vzpomenete. Po pravdě řečeno to s vámi nevypadalo jednu dobu dobře, protože jste si vůbec nevěřily. Nicméně jste zpátky ve hře a nikomu nedáte nic zadarmo.