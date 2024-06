Štír

Mezinárodní den dětí si s milovanými potomky užijete na plný plyn. Hoďte problémy i povinnosti za hlavu a vraťte se do dětských let. Aspoň část dne zapomenete na to, že jste dospělí a uvolníte se. Po pravdě řečeno to potřebujete jako sůl, stále jedete na plný výkon.