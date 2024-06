Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém Těšíně zabil padající strom ženu, potvrdila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Silné bouřky hrozí i ve čtvrtek - nejprve na východě, večer i na západě Česka. V pátek by teploty v ČR mohly dosáhnout až 33 °C.

Kvůli bouřkám byla omezená silniční i železniční doprava v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na silnice a tratě tam popadaly stromy, někde byly problémy s dodávkami elektrického proudu.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) krátce po středečnícu 20:30 informoval, že velmi silné bouřky se přesunují z Olomouckého kraje do Moravskoslezského kraje.

„Lze očekávat nárazy větru kolem 75 km/h, kroupy okolo tří centimetrů a přívalové srážky,“ uvedli meteorologové.

„Evidujeme jednu mrtvou osobu, bylo to po pádu stromu v České Těšíně,“ řekla ČTK mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Bouřky se podle ní vyskytly na území celého kraje, „Šlo to od Bruntálu, přes Opavu, Ostravu a dále směr Třinec,“ uvedla. Kvůli bouřkám měli moravskoslezští hasiči kolem 600 výjezdů.

Napilno měli i hasiči Správy železnic, popadané stromy omezily provoz vlaků v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

„Jednotka hasičů Správy železnic z Ostravy zasahuje u událostí vzniklých vlivem vydatného deště: větve a stromy zasahující do trati a zaplavená světla nádraží Ostrava Střed. Situaci zhoršuje výpadek napájení trakčního vedení ze strany ČEZ a nesjízdnost silničních komunikací,“ sdělil ČTK mluvčí hasičů Správy železnic (SŽ) Martin Kavka ve středu po 21:00. Na síti X pak zveřejnil fotografii zaplavené silnice.

Až do konce týdne si v Česku neodpočineme od vysokých teplot. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve čtvrtek vystoupá teplota k 28 °C, v pátek až k 33 °C. Postupně bude během dne přibývat oblačnosti, která vyvrcholí v silné bouřky. Ty budou podle meteorologů pokračovat až do konce týdne. Část Česka přitom zasáhly i ve středu odpoledne a večer.

„Silné bouřky zasáhly ve středu večer Moravskoslezský kraj, na mnoha místech vítr vyvracel stromy - například v Opavě i v Ostravě. Hasiči vyjíždějí k desítkám zásahů, kdy odstraňují spadlé stromy a čerpají vodu ze zatopených sklepů,“ uvedly Události Ostrava ve středu na sociální síti X.

Během čtvrtečního dne bude polojasno až oblačno, ráno očekávají meteorologové místy mlhy a doznívání bouřek především na východě Čech. Nejvyšší teploty 23 až 28 °C, v horách kolem 18 °C.

Večer na západě Čech očekává Český hydrometeorologický ústav přibývání další oblačnosti a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Výstraha před silnou bouřkou prozatím platila do páteční půlnoci. Meteorologové varovali i před supercelou a rizikem krup o velikosti 3 cm.

Od vysokých teplot si neodpočineme ani v pátek, kdy se očekávají teploty až 33 °C. Během dne bude stoupat oblačnost, očekávají se místy přeháňky a zejména v Čechách následně i velmi silné bouřky. „Slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s se bude večer měnit na západní a v bouřkách zesílí,“ dodávají na ČHMÚ.

Vysoké teploty a velmi silné bouřky budou v Česku i během víkendu. V sobotu rtuť teploměru mírně klesne na 25 °C, ve Slezsku na 28 °C. Podobně tomu bude i v neděli, kdy by měla teplota vyskočit maximálně na 26 °C.

