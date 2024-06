Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém Těšíně zabil padající strom ženu, potvrdila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Bouřky v Moravskoslezském kraji nejvíce zasáhly Ostravsko. Žena usmrcená stromem v Českém Těšíně byla ve stanu. Kvůli bouřkám je bez proudu 11 tisíc domácností. Situace na železnici se stabilizovala. Silné bouřky hrozí i ve čtvrtek - nejprve na východě, večer i na západě Česka. V pátek by teploty v ČR mohly dosáhnout až 33 °C.

Po bouřkách v Moravskoslezském kraji zůstalo asi 11 tisíc odběratelů bez proudu.

Kvůli bouřkám byla omezená silniční i železniční doprava v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na silnice a tratě tam popadaly stromy, které způsobovaly problémy s dodávkami elektrického proudu.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) krátce po středečních 20:30 informoval, že velmi silné bouřky se přesunují z Olomouckého kraje do Moravskoslezského kraje.

„Lze očekávat nárazy větru kolem 75 km/h, kroupy okolo tří centimetrů a přívalové srážky,“ uvedli ve středu meteorologové.

Bouřka způsobila nejvíce problémů na Ostravsku. Z celkem 597 událostí, kterými se hasiči zabývali, jich 283 připadalo na okres Ostrava.

„Evidujeme jednu mrtvou osobu, bylo to po pádu stromu v České Těšíně,“ řekla ČTK mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Bouřky se podle ní vyskytly na území celého kraje, „Šlo to od Bruntálu, přes Opavu, Ostravu a dále směr Třinec,“ uvedla. Kvůli bouřkám měli moravskoslezští hasiči kolem 600 výjezdů.

Po bouřkách, které ve středu večer zasáhly Moravskoslezský kraj, je bez proudu asi 11 tisíc odběratelů. Energetici evidovali k sedmé hodině ranní 14 poruch na vysokém napětí, uvedl mluvčí ČEZ Vladislav Sobol. Bez proudu jsou domácnosti hlavně na Ostravsku a pak v pásu pod Beskydami od Havířova přes Český Těšín až po Třinec a Jablunkov.

„Všechny poruchové čety máme v terénu už od chvíle, kdy se vítr trochu utišil, díky tomu se nám velkou část dodávek podařilo obnovit už během noci,“ řekl Sobol.

Napilno měli i hasiči Správy železnic, popadané stromy omezily provoz vlaků v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

„Jednotka hasičů Správy železnic z Ostravy zasahuje u událostí vzniklých vlivem vydatného deště: větve a stromy zasahující do trati a zaplavená světla nádraží Ostrava Střed. Situaci zhoršoval výpadek napájení trakčního vedení ze strany ČEZ a nesjízdnost silničních komunikací,“ sdělil ČTK mluvčí hasičů Správy železnic (SŽ) Martin Kavka ve středu po 21:00. Na síti X pak zveřejnil fotografii zaplavené silnice.

Až do konce týdne si v Česku neodpočineme od vysokých teplot. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve čtvrtek vystoupá teplota k 28 °C, v pátek až k 33 °C. Postupně bude během dne přibývat oblačnosti, která vyvrcholí v silné bouřky. Ty budou podle meteorologů pokračovat až do konce týdne. Část Česka přitom zasáhly i ve středu odpoledne a večer.

„Silné bouřky zasáhly ve středu večer Moravskoslezský kraj, na mnoha místech vítr vyvracel stromy - například v Opavě i v Ostravě. Hasiči vyjížděli k desítkám zásahů, kdy odstraňovali spadlé stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů,“ uvedly Události Ostrava ve středu na sociální síti X.

Bouřka způsobila nejvíce problémů na Ostravsku. Z celkem 597 událostí, kterými se hasiči zabývali, jich 283 připadalo na okres Ostrava, naopak nejklidnější byla situace na Novojičínsku, kam hasiči vyjížděli v souvislosti s počasím ke čtyřem případům. Novinářům to ve čtvrtek sdělila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Situace na železnici se stabilizovala, uvedl mluvčí hasičů Správy železnic (SŽ) Martin Kavka. Provoz vlaků mezi Ostravou a Opavou by se ale podle webu Českých drah měl obnovit až kolem poledne.

Při bouřce zabil padající strom ženu v Českém Těšíně. Mluvčí dnes upřesnila, že strom zasáhl stan páru umístěný na volné ploše. „Muži se podařilo utéct, ženě bohužel nikoliv,“ uvedla Langerová. Hasiči především odstraňovali spadlé stromy, čerpali vodu ze zatopených sklepů nebo provizorně opravovali poškozené střechy domů.

Kvůli bouřkám byla v regionu omezená silniční i železniční doprava, domácnosti se potýkaly s výpadkem proudu. „Během noci vyjeli hasiči správy železnic ke 12 událostem souvisejícím s vlivem vydatného deště. Jednalo se o spadlé stromy, větve, tekoucí vodu. Dvakrát bylo poškozeno trakční vedení. V tuto chvíli je situace na železnici v Moravskoslezském kraji stabilizovaná,“ uvedl Kavka dnes po 06:00.

Na trati Ostrava-Svinov - Opava východ je provoz od středečního večera přerušený kvůli poruše trakčního vedení. „Náhradní autobusová doprava je zavedena ve velmi omezeném počtu autobusů,“ uvedly na webu České dráhy. Obnovení provozu dopravce předpokládá kolem poledne.

Během čtvrtečního dne bude polojasno až oblačno, ráno očekávají meteorologové místy mlhy a doznívání bouřek především na východě Čech. Nejvyšší teploty 23 až 28 °C, v horách kolem 18 °C.

Večer na západě Čech očekává Český hydrometeorologický ústav přibývání další oblačnosti a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Výstraha před silnou bouřkou prozatím platila do páteční půlnoci. Meteorologové varovali i před supercelou a rizikem krup o velikosti 3 cm.

Od vysokých teplot si neodpočineme ani v pátek, kdy se očekávají teploty až 33 °C. Během dne bude stoupat oblačnost, očekávají se místy přeháňky a zejména v Čechách následně i velmi silné bouřky. „Slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s se bude večer měnit na západní a v bouřkách zesílí,“ dodávají na ČHMÚ.

Vysoké teploty a velmi silné bouřky budou v Česku i během víkendu. V sobotu rtuť teploměru mírně klesne na 25 °C, ve Slezsku na 28 °C. Podobně tomu bude i v neděli, kdy by měla teplota vyskočit maximálně na 26 °C.

