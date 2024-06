Bouřky doprovázené dešťovými přeháňkami by se měly vyskytnout již v noci na pátek, přičemž k ránu se bude vyjasňovat s občasnými mlhami. Přes den se polojasné nebe bude postupně zatahovat, přičemž lze počítat s příchodem místy i silných přeháněk a bouřek směrem ze západu. K večeru by však tyto měly ustávat. Noční teploty by neměly klesnout pod 15 °C, zato denní se vyšplhají až k 32 °C. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) varují před silnými nárazy větru a přeháňkami během bouřek.

Rovněž v sobotu lze při zvýšené oblačnosti očekávat přeháňky a bouřky, zejména pak k večeru. Nejnižší noční teploty se budou držet v rozmezí 12-19 °C, přes den rtuť teploměru vystoupá až k 34 °C. Vítr o rychlosti 4 m/s postupně místy zesílí až na 6 m/s.

Neděle přinese polojasné až oblačné nebe, přičemž s přibýváním oblačnosti se západu bude většina území zasažena bouřkami a přeháňkami, někde dokonce velmi silnými. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti 15-20 m/s. V noci teplota neklesne pod 18 °C, denní pak budou téměř identické se sobotním stavem.

V pondělí lze očekávat větší oblačnost s občasným deštěm, postupně však bude od západu oblačnost mizet. Přijde rovněž výraznější ochlazení, denní teploty nepřekročí 24 °C, přičemž noční neklesnou pod 12-15 °C. 25 °C nepřesánou denní teploty ani v úterý, kdy rovněž bude třeba počítat místy s deštěm. V noci teplota klesne až k 10 °C.