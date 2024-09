Nejvyšší teplotu mezi nimi ukázala stanice v Tuhani na Mělnicku, a to 32,9 stupně. Přes 32 stupňů se vyšplhala i v Doksanech na Litoměřicku a Ostravě - Porubě. V noci na pondělí se už ale ochladí. Další studená fronta přijde v polovině týdne a není vyloučeno, že by mohlo i sněžit na Sněžce, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Po delší době by podle něj mělo opět i pršet, a to i na větším území.

„Dneškem byla završena dlouhá řada tropických dní. Maximální teploty se v nižších a středních polohách pohybovaly nejčastěji od 28 do 32 stupňů, přičemž nejtepleji bylo ve středních a severozápadních Čechách, na severní Moravě a ve Slezsku,“ uvedli meteorologové. Podle nich zaznamenalo nové teplotní rekordy 150 ze 170 stanic s aspoň třicetiletou historií a mezi 14 stanicemi, které měří déle než 100 let, je nový rekord na 12. Mezi stoletými stanicemi měl dnes nové nejvyšší maximum Brandýs na Labem - Stará Boleslav, teploměr tam ukázal 31,7 stupně.

Ve znamení nadprůměrných teplot byly i uplynulé dny a týdny. Podobně jako dnes většina stanic měřících přes 30 let přepsala teplotní rekordy ve středu. Nejtepleji bylo v tento den v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 35,4 stupně. O den později překonala nebo vyrovnala dosavadní maxima téměř polovina těchto stanic. Nejvíce, 33,9 stupně, bylo v Tuhani na Mělnicku.

Nejvíce tropických dní letos meteorologové zatím zaznamenali na jihomoravské stanici ve Strážnici. Maximální denní teplota tam podle nich překročila 30 stupňů ve 47 dnech, čímž padl rekord z roku 2015 se 44 tropickými dny. „Jedná se o počty naprosto bezprecedentní,“ konstatovali meteorologové.

„Příští týden nás ale čeká naprostý opak,“ uvedli meteorologové a očekávají razantní teplotní propad. První ochlazení podle nich přinese studená fronta v pondělí, kdy bude většinou o deset stupňů, na západě Čech dokonce až o 15 stupňů chladněji než dnes, a postupně začne na celém území také pršet. Další studená fronta se do země dostane ve středu večer nebo v noci na čtvrtek, kdy se ochladí ještě více.

Podle týdenní předpovědi by průměrné nejvyšší denní teploty měly ve čtvrtek dosahovat ke 14 stupňům a v pátek k 11 stupňům. Meteorologové v této souvislosti ale uvedli, že chladnější vzduch nepřejde zřejmě přes celé území Česka, ale vytvoří ostré rozhraní ve východní polovině země, kde by mělo být tepleji, ale s trvalejšími a vydatnějšími srážkami. Předpověď je zatím předběžná, zdůraznili.

„Spolu s ochlazením také není vyloučeno, že se ve čtvrtek a v pátek na Sněžce (1603 metrů nad mořem) objeví přechodně i první sněhové vločky. O tom, zda bude možné na naší nejvyšší hoře postavit malého sněhuláka, budeme mít jasnější představu ale až v první polovině příštího týdne,“ dodali meteorologové.

Video Video se připravuje ... Podzimní dekorace z vřesu snadno a rychle Věra Exnerová