V severozápadní části Čech, v Jeseníkách a Beskydech bude v noci a ve čtvrtek dopoledne foukat silný vítr. V nárazech přesáhne rychlost 65 kilometrů v hodině, ve čtvrtek po poledni pak bude slábnout, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na horách by podle něj měli lidé s ohledem na očekávané počasí omezit túry a neměli by se vydávat hlavně do hřebenových partií.