Kozoroh

Milí Kozorozi, než se začnete pouštět do nového projektu, dokončete ten stávající. Jestliže byste nedotáhli věci do konce, hodně byste toho litovali. Při plnění pracovních povinností buďte pečliví, mohlo by vám něco uniknout, což by vaše úsilí zdvojnásobilo.