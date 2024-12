Dnes večer v Česku zesílí západní vítr, který může dosáhnout v nárazech rychlosti kolem 65 kilometrů za hodinu. V pondělí odpoledne a večer bude postupně slábnout, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstraha na silný vítr s nízkým stupněm nebezpečí platí pro některé regiony země od dnešních 20:00 do pondělních 15:00.

Vítr může lámat stromy a poškodit lesní porosty. Nebezpečné mohou být uvolněné předměty či zlomené větve, které mohou komplikovat dopravu. Lidé by měli zajistit okna a dveře či volně uložené věci, být opatrní při pobytu venku a řízení vozidla. Návštěvníci hor by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií, upozornili meteorologové.

Už dnes ráno zasáhl vítr o síle orkánu Sněžku. Na nejvyšší české hoře dosáhl v nárazech rychlosti přes 120 kilometrů v hodině. I přes nevelkou nadmořskou výšku je počasí na Sněžce arktické a velehorské a často velmi odlišné od zbytku Krkonoš.

Aktuální výstraha se týká všech krajů s výjimkou Libereckého a Zlínského, většinou ale platí jen pro některé okresy.

