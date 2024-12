Česko se potýká s výkyvy počasí, kdy nás navíc v nížinách trápí šedo a na kopcích svítí jasné slunce. V tomto duchu bude podle předpovědi i další týden, kdy v části ČR bude zataženo se sněhem a místy jasno až polojasno. Teploty budou nadále klesat pod bod mrazu, a to i přes den. Meteorologové pak důrazně varují před mrznoucí mlhou a námrazou. Nový rok sebou přinese studenou frontu, takže zatímco v týdnu bude nejprve až až 9 °C, denní teploty klesnou ve druhé polovině na -2 až +3 °C. A přijít by měly opět sněhové přeháňky.

V nížinách šedo a mrazivo, na horách slunečno a teplo (na Klínovci v Krušných horách bylo 13,4 °C). A mraky jen sjezdařů a běžkařů. V mnoha lyžařských areálech náporu sportovců a výletníků nestačí parkoviště. Tři dny za sebou se nedalo mezi devátou ráno a polednem zaparkovat na Červenohorském sedle v Jeseníkách, 650 míst nestačilo.

Motoristy před cestami po celé zemi varuje Český hydrometeorologický ústav: „Očekáváme nejen při mrznoucích mlhách, ale i jasné obloze na komunikacích četnou tvorbu námrazy (jíní), která se může zajezdit do tenké, kluzké vrstvy náledí.“ V Moravskoslezském kraji jsou stále výrazně zhoršené rozptylové podmínky.

Jak bude?

Podle ČHMÚ ovlivní Evropu od středy rozsáhlá tlaková níže, která přinese studenou frontu. Ta bude ve čtvrtek přecházet přes naše území k východu a od ní bude proudit studený vítr od severozápadu až severu.

Maximální denní teploty se od pátku často nedostanou přes bod mrazu. Na první lednový víkend zatím počítá předpověď s oblačnou až zataženou oblohou, přechodně se vyjasní, na většině území bude sněžit. Nejnižší noční teploty klesnou při sněhové pokrývce a zmenšené oblačnosti až k minus devíti stupňům, přes den bude od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia.

Zatím to vypadá, že nízké teploty potrvají minimálně do začátku příštího týdne. „Sever Atlantiku by měla blokovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku a po její přední straně k nám bude proudit arktický vzduch. Není vyloučeno, že velmi chladné počasí vydrží i déle,“ konstatovali pracovníci ČHMÚ.

Pondělí: Zatímco na několika místech v ČR bude oblačno až zataženo, v jižní části území se očekává jasná až polojasná obloha. Přetrvávat budou mrznoucí mlhy. Očekává se slabé sněžení a mrholení. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, ojediněle až -7 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +3 °C, ojediněle až +5 °C.

Úterý: Budou přetrvávat mlhy a místy jasná obloha. Potrápí nás ale i nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, ojediněle až -6 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, při déletrvající mlze kolem 0 °C.

Středa: Polojasnou oblohu si neužije celé Česko. Na severu bude zataženo s deštěm, nad 800 m bude sněžit. Ojediněle se budou nadále vyskytovat mlhy, včetně mrznoucích. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, při slabém větru až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, při déletrvající mlze kolem 1 °C.

Čtvrtek: Počasí se v Novém roce pokazí a s příchodem studené fronty přijdou nad ČR i deště a sníh. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při slabším větru až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C, během dne od severu ochlazování. Čerstvý jihozápadní vítr 4 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s se bude měnit na severozápadní a večer částečně zeslábne.

Pátek až neděle: Výhledově by mělo být oblačno až zataženo, místy sněžení a sněhové přeháňky. Nejnižší teploty v noci by měly klesnout až k -6 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +3 °C.

