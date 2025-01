V Libereckém kraji už policie řešila několik nehod, většinou se obešly bez zranění. Na jižní Moravě kvůli náledí nejezdí některé autobusové linky.

V západní polovině Čech platí do dnešních 9:00 výstraha meteorologů před ledovkou. Silničáři ráno upozorňovali na ledovku na Děčínsku, Strakonicku či na Vsetínsku a Zlínsku.

V Olomouckém kraji v noci chumelilo i v níže položených regionech, včetně Olomoucka. „Napadlo kolem třech až pěti centimetrů sněhu. Silnice jsou mokré, místy na nich stále leží sněhová břečka, ve vyšších polohách máme cesty přesypány a odpluženy, nad ránem budeme úseky dočišťovat,“ řekl dnes ČTK dispečer olomoucké správy silnic.

Zvýšená opatrnost je nutná také na Přerovsku, ŘSD upozorňuje na D48 mezi Hranicemi a Bělotínem na kluzkou vozovku se sněhem, podobná situace je i na D1 z Lipníku nad Bečvou při dojezdu do Přerova.

Na silnicích v okolí Znojma, Mikulova a Vyškova jsou některé silnice po slabém nočním sněžení zasněžené či zledovatělé, proto některé linkové autobusy jezdí dočasně jinudy či se zpožděním, vyplývá z informací na webu IDS JMK. Problémy se týkají linek 167, 585, 809, 814. Jihomoravští silničáři varují před náledím či namrzajícím rozbředlým sněhem na Znojemsku a Blanensku.

Ve Zlínském kraji varují silničáři před ledovkou na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku, která v tomto úseku vede přes vrch Syrákov. Kluzká vozovka je na dálnici D55 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Otrokovicemi na Zlínsku.

V Libereckém kraji jsou hlavní tahy většinou holé a vlhké po chemickém ošetření, místy mohou být namrzlé, opatrní by podle silničářů měli být motoristé hlavně na mostech. Bez sněhu jsou většinou hlavní silnice i v horských oblastech, včetně rušné komunikace I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Pozor by si měli dát řidiči na silnicích nižších tříd, kde je po víkendovém sněžení uježděná vrstva zledovatělého sněhu. Z 2055 kilometrů silnic druhých a třetích tříd v Libereckém kraji se solí jen 872 kilometrů, to je 42 procent.

Zledovatělý sníh v Krkonoších, ledovka na jihu Čech

Vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu o síle do deseti centimetrů leží na nesolených cestách v Krkonoších a v Orlických horách. Na Trutnovsku a Jičínsku leží na silnicích po nočním sněžení rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Na Rychnovsku hrozí námraza.

V Pardubickém kraji musejí se sněhem počítat řidiči zvláště v okolí Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky, Svitav, Žamberka nebo Skutče. V Železných horách, kde se kvůli ochraně přírody sůl nepoužívá, je místy sněhová vrstva zledovatělá.

Mírně v noci sněžilo nebo pršelo i na jihu Čech. Silnice jsou tam většinou mokré po chemickém ošetření, ale sjízdné se zvýšenou opatrností, místy můžou být kluzké. Podle webu policie je ledovka na Strakonicku mezi obcemi Cehnice a Drahonice a na silnici I/20 před Vodňany. Silničáři poslali do terénu kolem 170 aut, tedy většinu, řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic.

