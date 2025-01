Srážky budou podle meteorologů přecházet přes Česko od čtvrtečního rána. „Budou i mrznoucí s tvorbou ledovky s výjimkou části Moravy a Slezska. Zejména v severovýchodní polovině území se může vyskytnout i sněžení,“ doplnili.

Upozornění na ledovku platí pro všechny regiony kromě Moravskoslezského a Zlínského kraje a východní poloviny Olomouckého a Jihomoravského kraje od čtvrtečních 06:00 do 17:00, přičemž lidé by měli být při ní na pozoru. Zejména starší a méně mobilní lidé by měli chodit venku velmi opatrně, řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně, doporučil ČHMÚ.

Video Video se připravuje ... Meteoroložka Honsová: Ledovka se velmi dobře předpovídá. A jak se liší od námrazy nebo náledí? Bára Holá, Lukáš Červený